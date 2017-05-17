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Вдова Видова: благодаря мужу дети на военных базах США смотрели советские мультики

Культура
17 мая, 19:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В 1988 году актер вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Благодаря Олегу Видову дети на военных базах США смотрели советские мультфильмы. Вдова Видова Джоан Борстен рассказала об этом в среду ТАСС, вспоминая жизненный путь известного советского и американского киноактера, скончавшегося в ночь на вторник.

В 1988 году Видов вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Помогал ему в этом Михаил Барышников. Позже права на анимационную коллекцию американцы уступили российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

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Олег Видов

Биография Олега Видова

Теперь, отвечая на вопрос о том, чем, на ее взгляд, ее покойный муж больше всего запомнится американцам, Борстен сказала: "Думаю, мультфильмами. Он познакомил с ними зрителей во многих странах. А здесь у нас мы продали прокатные права американским военным и те несколько лет крутили их для детей на американских военных базах. Муж этим очень гордился".

Собеседница также напомнила, что права на показ мультфильма "Маугли" по Редьярду Киплингу были приобретены в США кабельной телесетью HBO, а многие другие мультфильмы показывались по Общественному телевидению - PBS и по каналу независимого кино - Independent Film Channel.

"Олег считал, что показывает людям лицо России, - сказала вдова. - Он был убежден, что это очень важно, поскольку американцы тогда этого не знали".

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