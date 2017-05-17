Открылся 70-й Каннский фестиваль

КАНН (Франция), 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Международный кинофестиваль в Канне открылся в 70-й раз. Путь гостей киносмотра в Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет сопровождался беспрецедентными мерами безопасности.

В условиях повышенной угрозы

Мэр города Давид Лиснар объяснил необходимость подобных приготовлений тем, что "никогда еще угроза не была столь велика". У всех на памяти, напомнил он, трагедия в соседней Ницце, где в результате теракта в июле минувшего года погибли 86 человек и сотни были ранены.

Число военнослужащих, жандармов, полицейских, стянутых на две фестивальные недели в Канн, держится в секрете. Но по словам префекта департамента Приморские Альпы Жорж- Франсуа Леклера, охрану кинофорума обеспечивают не только наземные, но и морские подразделения. В городе установлено 550 камер видеонаблюдения.

Эти приготовления не смутили гостей фестиваля, отметил его президент Пьер Лескюр. "Мы пригласили на этот раз даже больше звезд, чем в предыдущие годы, - отметил он. - И никто не ответил нам отказом". Он убежден, что фестиваль "должен оставаться праздником".

Выбраны из 2000 фильмов

Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала для основных конкурсов менее полусотни картин. "Уже само приглашение участвовать в каннских программах является высоким признанием для служителей Десятой музы", - считает генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо.

В основном конкурсе Россия представлена фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь". "Звягинцев - это большой кинематографист, громко заявивший о себе лентой "Левиафан" (2014), - подчеркнул Фремо. - И я надеюсь, что его новая картина продемонстрирует в Канне подлинные достижения современного кинематографа". Три года назад российский мастер был удостоен приза Каннского фестиваля за лучший сценарий.

В рамках программы "Особый взгляд" заявлен фильм Кантемира Балагова "Теснота". В его производстве участвовали "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)" и киностудия "Ленфильм" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и благотворительного Общественного фонда Владимира Смирнова.

Посвящение Годару

Несколькими лентами представлена на фестивале его хозяйка - Франция. Так, Мишель Хазанавичус, поставивший оскароносного "Артиста" (The Artist, 2011), на это раз экранизировал роман Анн Вяземски. Фильм "Грозный" (Le Redoutable) восстанавливает историю встречи французской писательницы и актрисы русского происхождения (из княжеского рода Вяземских) с корифеем "новой волны" в европейском кинематографе Жан-Люком Годаром.

На фестиваль успел и "Роден" (Rodin) Жака Дуайона. Кинороман в декорациях Парижа конца XIX века воссоздает страницы жизни великого скульптора в период его встречи с Камиллой Клодель. Образ Родена создал Венсан Линдон.

Приглашение в Канн, разумеется, не мог не получить мэтр Франсуа Озон, постановщик фильма "8 женщин" (8 femmes, 2001), считающийся одним из самых ярких мастеров современного кинематографа. В его последней работе "Двойной любовник" (L'Amant double), которая будет показана на фестивале в основном конкурсе, - восемнадцатой в карьере режиссера - зрителей ждет встреча с Жереми Ренье и Жаклин Биссет.

Возращение на Круазет

На красной фестивальной дорожке вновь будет София Коппола. Частую гостью набережной Круазет ждут на этот раз с новым фильмом "Роковое искушение" (The Beguiled). Он повествует о любовном многоугольнике на фоне эпохи гражданской войны в США 1861-1865 годов. В фильме снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

Тодд Хейнс представит Джулианну Мур в ленте "Мир, полный чудес" (Wonderstruck), рассказывающей две параллельные истории разных эпох.

В Канне будет показан и новый фильм Михаэля Ханеке, завоевавшего ранее две "Золотых пальмовых ветви" за картины "Белая лента" (Das weie Band, 2009) и "Любовь" (Amour, 2012). В поставленной им новой франко-австрийской драме "Хэппи энд" (Happy End) мэтр возобновил сотрудничество с Жан-Луи Трентиньяном и Изабель Юппер.

Вне конкурса

Новый фильм выдающегося мастера мирового кинематографа, франко-польского режиссера Романа Полански "Основано на реальных событиях" (D'aprs une histoire vraie) будет показан вне конкурса, сообщила корр. ТАСС пресс-секретарь оргкомитета фестиваля Кристин Эме. Новая работа - 34-й полнометражный фильм в карьере 83-летнего мэтра. Его исторический фильм "Пианист" (The Pianist, 2002) - был удостоен "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале 2002 года, а также трех премий "Оскар".

Тем не менее Полански никогда не приезжал в США, чтобы получить награды американской киноакадемии. Юстиция Соединенных Штатов, несмотря на обращения деятелей кино, не закрыла дело против режиссера, обвиненного в 1970-х годах в незаконной связи с несовершеннолетней. В связи с этим, после 1978 года он больше не возвращался в США.

Гран-при Эрмлера

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек № 217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко. Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим в главной роли.

С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды - в 1948 и 1950 годах - из-за нехватки бюджетных средств. Как сообщила ТАСС Кристин Эме, свой специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер, 70-й каннский форум проведет во вторник 23 мая. Устроители не раскрыли всех деталей программы, отметив, что она включит "демонстрацию уникальных киноархивов, музыкальные интермедии и выступления звезд".

Завершится юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль в воскресенье, 28 мая. На церемонии закрытия жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмадоваром озвучит имена лауреатов смотра и назовет обладателя главного приза - "Золотой пальмовой ветви".