Фильм "Время первых" удостоен Гран-при XXV Фестиваля "Виват кино России!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева о первопроходцах космоса удостоен Гран-при XXV фестиваля "Виват кино России!", завершившегося сегодня в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Молодежном театре на Фонтанке.

"Это чрезвычайно высокая профессиональная картина по всем слагаемым - по сценарию, режиссуре, операторской работе, и мы были единодушны в решении присудить ей главный приз", - такую оценку дал фильму "Время первых" председатель жюри народный артист России режиссер Вадим Абдрашитов. Принимая приз, режиссер-постановщик выразил благодарность фестивалю и зрителям, но особенно порадовался возможности "поблагодарить тех, о ком снимался фильм, - настоящих героев, которыми мы гордимся".

Награда за лучшую режиссуру вручена постановщику фильма "Монах и Бес" Николаю Досталю. По словам председателя жюри, "приз попал в руки мастера, уверенного и твердого в понимании и знании свой профессии". Эта работа "говорит о том, что зрители вправе ждать от лауреата новых свершений". Сам режиссер высказал мнение, что ему везет на "Вивате", где отмечается уже четвертая его картина, начиная со "Штрафбата" (2004).

За лучшую женскую роль премию получила петербургская актриса Ксения Раппопорт, сыгравшая заглавную роль в фильме Павла Лунгина "Дама пик". За лучшую мужскую роль такой же наградой отмечен Сергей Безруков, чью работу в картине Анны Матисон "После тебя" жюри посчитало "новой страницей в творческой биографии актера".

В порядке исключения

В порядке исключения на фестивале был учрежден приз, которого удостоен член жюри, выдающийся российский кинооператор Юрий Клименко, работавший с крупнейшими режиссерами своего времени, в том числе - с Сергеем Параджановым, Кирой Муратовой, Сергеем Соловьевым, Алексеем Германом-отцом, Алексеем Учителем. Мастер удостоен приза "За творческий вклад в российский кинематограф".

Приз зрительских симпатий присужден режиссеру и сценаристу фильма "Не ждали" Виктору Мережко. Принимая награду, он сказал: "Жюри мне друг, но зрители дороже".

Две награды получила на фестивале картина "Коллектор" режиссера Алексея Красовского, создавшего монофильм, где в кадре присутствует только один герой, которого играет Константин Хабенский. Режиссеру достался приз прессы, а также специальный приз "за дерзость замысла и точность его воплощения".

На юбилейном фестивале за пять дней было показано 142 фильма, которые бесплатно посмотрело около 20 тысяч зрителей.