Михалков снимет современную драму

Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблейМеждународная панорама 17 мая, 22:52
Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщикаСпорт 17 мая, 22:38
Михалков снимет современную драмуКультура 17 мая, 22:31
Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамкиСпорт 17 мая, 22:22
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17Спорт 17 мая, 22:17
Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"Спорт 17 мая, 22:14
Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традицияСпорт 17 мая, 22:14
Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победитьСпорт 17 мая, 22:03
Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезонеСпорт 17 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Никита Михалков вместе с братьями Пресняковыми заканчивает сценарий нового фильма. Об этом режиссер сообщил на пресс-брифинге в Москве.
"Мы заканчиваем сценарий с красивым названием - "Шоколадный револьвер", работаем вместе с братьями Пресняковыми", - сказал Михалков, не раскрыв подробности нового проекта.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Михалкова, речь идет о новой картине в жанре современной драмы. Михалков выступит одновременно соавтором сценария и режиссером. Когда могут начаться съемки фильма - пока не озвучивается.
"Музыка к фильму будет написана давним творческим партнером и другом Никиты Михалкова - Эдуардом Артемьевым. Никита Сергеевич не изменяет своим привязанностям", - отметили в пресс-службе. По сценариям братьев Пресняковых - Олега и Владимира - сняты фильмы "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия", также они пишут пьесы для театров.