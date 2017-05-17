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Михалков снимет современную драму

Культура
17 мая, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Режиссер не раскрыл подробностей нового проекта, однако сообщил, что фильм будет называться "Шоколадный револьвер"

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Никита Михалков вместе с братьями Пресняковыми заканчивает сценарий нового фильма. Об этом режиссер сообщил на пресс-брифинге в Москве.

"Мы заканчиваем сценарий с красивым названием - "Шоколадный револьвер", работаем вместе с братьями Пресняковыми", - сказал Михалков, не раскрыв подробности нового проекта.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Михалкова, речь идет о новой картине в жанре современной драмы. Михалков выступит одновременно соавтором сценария и режиссером. Когда могут начаться съемки фильма - пока не озвучивается.

"Музыка к фильму будет написана давним творческим партнером и другом Никиты Михалкова - Эдуардом Артемьевым. Никита Сергеевич не изменяет своим привязанностям", - отметили в пресс-службе. По сценариям братьев Пресняковых - Олега и Владимира - сняты фильмы "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия", также они пишут пьесы для театров.

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Михалков, Никита Сергеевич
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