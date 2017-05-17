Сериал "Черная кошка" Антона Сиверса победил в зрительском конкурсе "Народный рейтинг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Телесериал "Черная кошка" режиссера Антона Сиверса стал победителем конкурса "Народный рейтинг. Телесериалы", где зрителям предлагалось выбрать лучший из трех десятков сериалов 2016-2017 годов. Приз за победу вручен автору картины на церемонии в Молодежном театре на Фонтанке.

"Черная кошка" - очень хороший сериал, и я солидарен с мнением зрительского жюри. Это работа мастера, вложившего в фильм много души и много импровизационной фантазии", - сказал постановщику, вручая приз, его старший коллега по режиссерскому цеху Александр Прошкин. Остросюжетная картина рассказывает о работе "МУРовцев", которым понадобилось несколько лет для того, чтобы вычислить и уничтожить банду оборотней.

Вторично "Черная кошка" фигурировала на церемонии по случаю присуждения приза за лучшую мужскую роль актеру Игорю Петренко. Режиссер Антон Сиверс рассказал о том, как интересно было ему работать с этим артистом, добивавшемся в каждом эпизоде "доподлинной правды". "Даже когда он молчит в кадре, я вижу, что человек живет", - сказал Сиверс.

Лучшей исполнительницей женской роли народное жюри назвало актрису Молодежного театра на Фонтанке Эмилию Спивак, сыгравшую главную героиня в сериале "Отель последней надежды" режиссера Петра Амелина. "Я благодарна режиссеру за то, что он в меня верил", - сказала актриса. Она во второй раз стала избранницей "Народного рейтинга", чего еще не бывало на этом конкурсе.

Смотр "Народный рейтинг. Телесериалы уже много лет параллельно с оценкой новых киноработ проводит дирекция фестиваля "Виват кино России!" совместно в журналом "Панорама ТВ", собирающим зрительские отклики. Победители определяются на основе подсчета голосов.