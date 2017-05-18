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Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева отправляется в европейское турне

Культура
18 мая, 0:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Гастроли завершатся 22 мая в Софии, где коллектив откроет 48-й международный фестиваль "Софийские музыкальные недели"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева отправляется в европейское турне, в рамках которого пройдут концерты в Люксембурге, Германии и Болгарии. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"В преддверии XXV музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" маэстро Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра проведут несколько концертов в Европе", - сказала Касаткина, уточнив, что в течение пяти дней оркестр представит три разные программы.

Первый концерт оркестр даст уже вечером 18 мая в Люксембургской филармонии (Люксембург), на сцене Grand Auditorium прозвучат сочинения Сергея Прокофьева - фрагменты из музыки балета "Золушка", Третья и Шестая симфонии. В пятницу, 19 мая, дирижер и его оркестр выступят в Концертном зале Дворца Культуры Дрездена (Германия). В программе - Пятая симфония Дмитрия Шостаковича, фрагменты опер "Парсифаль" и "Гибель богов" Рихарда Вагнера. Вместе с коллективом Мариинского театра в концерте примет участие нидерландская певица Эва-Мария Вестбрук (сопрано).

Гастроли завершатся 22 мая в Софии, где коллектив откроет 48-й международный фестиваль "Софийские музыкальные недели". На сцене Концертного зала "Болгария" прозвучат сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского, прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, Пятая симфония Петра Чайковского и Классическая симфония Сергея Прокофьева.

Как отметила Касаткина, в минувшем году Валерий Гергиев был удостоен высшей награды Министерства культуры Болгарии "Золотой век" за вклад в развитие болгарской культуры. В последние годы вокальные коллективы Болгарии ежегодно принимают участие в хоровой программе Московского Пасхального фестиваля, которым руководит петербургский дирижер.

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