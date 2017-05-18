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Народный художник РФ Александр Тихомиров скончался в Благовещенске

Культура
18 мая, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Александр Тихомиров является автором направления под названием "оконопись"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Народный художник России Александр Тихомиров, автор нового направления живописи под названием "оконопись", скончался в Благовещенске на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

"Безвременно ушел из жизни человек, своим творчеством олицетворявший гордость и славу Приамурья. Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас", - приводятся на сайте слова губернатора области Александра Козлова. Сообщается, что прощание с художником пройдет 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.

В 1995 г. художник зарегистрировал новое авторское направление "оконопись" - выполненные темперой на оконных ставнях работы на православные темы. Как определял свой стиль сам художник, "это, по сути, икона, писанная хоть и светским, но глубоко верующим человеком".

Александр Тихомиров - член-корреспондент Российской академии художеств и почетный гражданин города Благовещенск.

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