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Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл

Культура
18 мая, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам официального представителя музыканта Брайана Бамбери, кончина музыканта стала "внезапной и неожиданной", на данный момент выясняются причины и обстоятельства смерти

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Крис Корнелл

Крис Корнелл

© EPA/VALERIE KUYPERS

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американский гитарист и композитор Крис Корнелл, получивший известность в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave, скончался в возрасте 52-х лет в США. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя музыканта Брайана Бамбери.

По словам Бамбери, кончина Корнелла стала "внезапной и неожиданной" и повергла в шок всю его семью. На данный момент выясняются причины и обстоятельства смерти.

Корнелл родился в городе Сиэтл (штат Вашингтон) в 1964 году. В 1984 году он основал группу Soundgarden, которая стала одним из наиболее известных музыкальных коллективов того времени наряду с Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. После распада Soundgarden в 2001 Корнелл присоединился к группе Audioslave в качестве фронтмена. С 2007 года до конца своих дней гитарист занимался сольной карьерой.

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