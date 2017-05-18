Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американский гитарист и композитор Крис Корнелл, получивший известность в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave, скончался в возрасте 52-х лет в США. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя музыканта Брайана Бамбери.

По словам Бамбери, кончина Корнелла стала "внезапной и неожиданной" и повергла в шок всю его семью. На данный момент выясняются причины и обстоятельства смерти.

Корнелл родился в городе Сиэтл (штат Вашингтон) в 1964 году. В 1984 году он основал группу Soundgarden, которая стала одним из наиболее известных музыкальных коллективов того времени наряду с Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. После распада Soundgarden в 2001 Корнелл присоединился к группе Audioslave в качестве фронтмена. С 2007 года до конца своих дней гитарист занимался сольной карьерой.