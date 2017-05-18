Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл

Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 годуНаука 18 мая, 12:30
Генконсульство США в Екатеринбурге передало для супруги Трампа розу из бисера от мастерицыНовости Урала 18 мая, 12:26
Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"Спорт 18 мая, 12:24
Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователейАрктика сегодня 18 мая, 12:14
Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июняКультура 18 мая, 12:13
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адресПроисшествия 18 мая, 12:08
Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасностиСпорт 18 мая, 12:08
Федун считает Слуцкого лучшим российским футбольным тренеромСпорт 18 мая, 12:03
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФЭкономика и бизнес 18 мая, 11:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американский гитарист и композитор Крис Корнелл, получивший известность в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave, скончался в возрасте 52-х лет в США. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя музыканта Брайана Бамбери.
По словам Бамбери, кончина Корнелла стала "внезапной и неожиданной" и повергла в шок всю его семью. На данный момент выясняются причины и обстоятельства смерти.
Корнелл родился в городе Сиэтл (штат Вашингтон) в 1964 году. В 1984 году он основал группу Soundgarden, которая стала одним из наиболее известных музыкальных коллективов того времени наряду с Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. После распада Soundgarden в 2001 Корнелл присоединился к группе Audioslave в качестве фронтмена. С 2007 года до конца своих дней гитарист занимался сольной карьерой.