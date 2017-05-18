Медведев: в условиях глобальной нестабильности важно сохранять и развивать диалог культур

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям "XVII Международных Лихачевских научных чтений", которые проходят в Санкт-Петербурге. Текст приветствия опубликован на официальном сайте правительства.

"Сегодня, в условиях глобальной нестабильности, важно заботиться о сохранении и развитии диалога культур. Нужно укреплять гуманитарное сотрудничество, научные и общественные связи, ярким примером которых служат международные Лихаческие чтения", - говорится в приветствии премьера. Он отметил, что Лихачев на первое место всегда ставил культуру, которая представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств, вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла.

Премьер выразил надежду, что чтения предоставят участникам хорошую возможность обменяться мнениями, поделиться опытом и наметить совместные проекты.

Международные научные чтения в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов впервые состоялись в мае 1995 года и были приурочены к Дням славянской письменности и культуры и Дню города. Их инициаторами были Дмитрий Сергеевич Лихачев и профессора СПбГУП. С тех пор чтения проводятся каждый год.