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Медведев: в условиях глобальной нестабильности важно сохранять и развивать диалог культур

Культура
18 мая, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Премьер выразил надежду, что Лихачевские чтения предоставят участникам хорошую возможность обменяться мнениями, поделиться опытом и наметить совместные проекты

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям "XVII Международных Лихачевских научных чтений", которые проходят в Санкт-Петербурге. Текст приветствия опубликован на официальном сайте правительства.

"Сегодня, в условиях глобальной нестабильности, важно заботиться о сохранении и развитии диалога культур. Нужно укреплять гуманитарное сотрудничество, научные и общественные связи, ярким примером которых служат международные Лихаческие чтения", - говорится в приветствии премьера. Он отметил, что Лихачев на первое место всегда ставил культуру, которая представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств, вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла.

Премьер выразил надежду, что чтения предоставят участникам хорошую возможность обменяться мнениями, поделиться опытом и наметить совместные проекты.

Международные научные чтения в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов впервые состоялись в мае 1995 года и были приурочены к Дням славянской письменности и культуры и Дню города. Их инициаторами были Дмитрий Сергеевич Лихачев и профессора СПбГУП. С тех пор чтения проводятся каждый год.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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