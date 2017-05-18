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Фестиваль Бутмана "Акваджаз" переименовали в Sochi Jazz Festival

Культура
18 мая, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В этом году мероприятие пройдет с 3 по 6 августа

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сочинский фестиваль "Акваджаз" под руководством Игоря Бутмана на восьмом году существования сменил название на Sochi Jazz Festival. Об этом сообщили в пресс-службе музыканта.

"В этому году Игорь Бутман и компания Igor Butman Music Group решили провести ребрендинг знаменитого сочинского фестиваля и подчеркнуть его городской статус: в итоге "Акваджаз" сменил название на более емкое и солидное Sochi Jazz Festival", - отметили в пресс-службе.

В этом году фестиваль пройдет с 3 по 6 августа, по традиции, на площади Морпорта, на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный".

Хэдлайнерами станут американские и британские музыканты. Впервые в России выступит вокалистка Ник Уэст, чей бас звучит на записях легендарного Принса. В Сочи также выступит соул-проект Тони Момрелля, солиста группы Incognito. Завершится фестиваль выступлением обладательницы премии "Грэмми" Патти Остин, которая представит программу с Московским джазовым оркестром. Полное расписание фестиваля и состав участников будут объявлены до конца мая, пообещали в Igor Butman Music Group.

История джазового фестиваля в Сочи началась в 2010 году вместе со стартом в олимпийской столице Культурной олимпиады. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.

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Персоны
Бутман, Игорь Михайлович
Страны
Россия
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