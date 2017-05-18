Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка "Венеция Ренессанса", на которой представят шедевры Тициана, Тинторетто и Веронезе, откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина 9 июня. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказала директор ГМИИ Марина Лошак. Выставка продлится до 20 августа, она пройдет при поддержке посольства Италии в РФ.

"Проект посвящен художникам "золотого века" итальянского Ренессанса, он рассказывает о трех величайших художниках. В нее войдет 25 их крупных работ, полученных из разных итальянских музеев, а также из нашей коллекции, Эрмитажа и одного частного российского собрания", - рассказала Лошак.

Организаторы проекта подчеркивают, что Тициан Вечеллио, Якопо Тинторетто и Паоло Веронезе сыграли определяющую роль в формировании европейской художественной культуры и оказали важное влияние на развитие искусства последующих веков. На их произведениях учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.

В экспозиции продемонстрируют портретные работы и произведения на религиозную тематику - от композиций для частных заказчиков до крупных алтарных образов, а также произведения на мифологические сюжеты. Среди них - "Саломея" Тициана из собрания частной Галереи Дория-Памфили в Риме, а также его "Венера и Адонис", атрибутированная сокуратором проекта, главным научным сотрудником ГМИИ Викторией Марковой.

Из венецианской Галереи Академии привезут алтарные композиции Тинторетто - "Тайную вечерю", происходящую из церкви Сан Маркуола, и "Крещение Христа" из церкви Сан Сильвестро. Веронезе будет представлен композицией на тему античной мифологии - "Венера, Марс и амур" из собрания Галереи Сабауда в Турине.

Эти произведения дополнят "Святой Георгий с принцессой" Тинторетто и "Портрет неизвестного", написанный его сыном и помощником Доменико Тинторетто, из Эрмитажа и "Воскресение Христа" Веронезе из ГМИИ, которое впервые предстанет перед зрителями после серьезной реставрации.