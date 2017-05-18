Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июня

Культура
18 мая, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Выставка "Венеция Ренессанса" пройдет при поддержке посольства Италии в РФ и продлится до 20 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марина Лошак

Марина Лошак

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка "Венеция Ренессанса", на которой представят шедевры Тициана, Тинторетто и Веронезе, откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина 9 июня. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказала директор ГМИИ Марина Лошак. Выставка продлится до 20 августа, она пройдет при поддержке посольства Италии в РФ.

"Проект посвящен художникам "золотого века" итальянского Ренессанса, он рассказывает о трех величайших художниках. В нее войдет 25 их крупных работ, полученных из разных итальянских музеев, а также из нашей коллекции, Эрмитажа и одного частного российского собрания", - рассказала Лошак.

Организаторы проекта подчеркивают, что Тициан Вечеллио, Якопо Тинторетто и Паоло Веронезе сыграли определяющую роль в формировании европейской художественной культуры и оказали важное влияние на развитие искусства последующих веков. На их произведениях учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.

В экспозиции продемонстрируют портретные работы и произведения на религиозную тематику - от композиций для частных заказчиков до крупных алтарных образов, а также произведения на мифологические сюжеты. Среди них - "Саломея" Тициана из собрания частной Галереи Дория-Памфили в Риме, а также его "Венера и Адонис", атрибутированная сокуратором проекта, главным научным сотрудником ГМИИ Викторией Марковой.

Из венецианской Галереи Академии привезут алтарные композиции Тинторетто - "Тайную вечерю", происходящую из церкви Сан Маркуола, и "Крещение Христа" из церкви Сан Сильвестро. Веронезе будет представлен композицией на тему античной мифологии - "Венера, Марс и амур" из собрания Галереи Сабауда в Турине.

Эти произведения дополнят "Святой Георгий с принцессой" Тинторетто и "Портрет неизвестного", написанный его сыном и помощником Доменико Тинторетто, из Эрмитажа и "Воскресение Христа" Веронезе из ГМИИ, которое впервые предстанет перед зрителями после серьезной реставрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
2
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
3
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
4
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
5
В Крыму началось формирование десантно-штурмового батальона
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Три человека получили химические ожоги от фруктового сока на Ставрополье
Темы дня
Загрузка...
Реклама