Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в Москве

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С 20 на 21 мая в Москве пройдет акция "Ночь в музее". В программе примут участие более 200 музеев, галерей и арт-центров столицы. ТАСС рассказывает о самых заметных событиях акции.
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) в рамках Ночи в музее запустят федеральную программу "Артефакт". С помощью гаджета можно будет узнать интересные подробности об экспонатах ГМИИ. Достаточно скачать специальное приложение и навести смартфон или планшет на объект выставки.
Также в ГМИИ пройдет квест "Оживший Пушкинский". Над созданием интерактивной игры работали студенты Клуба юных искусствоведов. Стоит отметить, что в рамках акции попасть в Пушкинский музей можно будет бесплатно и без очереди. Для этого нужно пройти онлайн-тест и ответить на вопросы по истории ГМИИ и содержанию его выставок. Тест появится на сайте музея 20 мая в 18.00.
Кроме того, в Пушкинском пройдет акция "Я — экскурсовод". Посетители могут записать небольшие видео (до 90 секунд) на тему выставки, предмета или музейного события и разместить в своих социальных сетях со специальными хештегами. Позднее сотрудники музея найдут самые интересные и популярные видео и наградят их создателей.
В Третьяковской галерее лейтмотивом акции станет эпоха оттепели. В музее откроется площадка, на которой с помощью профессиональных танцоров можно будет освоить популярные в 60-е годы танцы, например джайв и липси. Рядом с этой зоной запустят фудкорт, тематически связанный с VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года.
В галерее также пройдут экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции, которые связаны с периодом оттепели. А актеры Театра наций представят музыкальную программу "Фарс-мажорный концерт" с главными песнями той эпохи.
В музее современного искусства "Гараж" культурная акция откроется интерактивной игрой, основанной на материалах коллекции музея. Посетители смогут в увлекательной форме узнать об искусстве страны после распада СССР.
В этом году особое внимание будет уделено 125-летию Марины Цветаевой и Константина Паустовского, 200-летию Центрального Манежа и 60-летию Музея А.С. Пушкина на Пречистенке.
Так, в доме-музее Цветаевой состоится музыкально-поэтический вечер-посвящение "Тайный жар". Композицию, основанную на стихах поэтессы, исполнят актриса и режиссер Александра Листопадова, виолончелист Данила Попов и пианистка Варвара Ермолаева.
В музее-центре Паустовского зрителей ожидает перформанс "Воображаемые встречи" — театрализованное действие, которое попытается показать, каким мог быть воображаемый мир писателя. Материалом для перформанса послужили письма, дневники и произведения Константина Паустовского.
Гостям ЦВЗ "Манеж" поведают о самых интересных вехах из прошлого и настоящего выставочного зала. Рассказывать занимательные истории о Манеже будут ведущие молодые актеры России.
В Литературном музее имени Пушкина пройдет уникальная авторская экскурсия по выставке "Пушкин XXI век". Образ поэта на экспозиции будет представлен через уличные граффити с изображениями Пушкина и его цитатами.
Поклонники Юрия Куклачева и его любимцев смогут попасть за кулисы Театра кошек. Посетители увидят, как живут пушистые артисты и где хранятся сотни уникальных экспонатов из разных уголков мира. Гостей театра ждет удивительное шоу, на котором художница Екатерина Куклачева будет создавать картины из песка.
В Мастерской Петра Фоменко москвичи также смогут попасть на экскурсию по закулисью. Гости познакомятся с внутренним устройством театра, его интерьерами и архитектурой. Посетители смогут увидеть мужские и женские гримерки, костюмерный, реквизиторский и гримерный цеха, а также склад декораций.
Обзорная экскурсия по театру ждет всех желающих и в "Геликон-опере". Гости узнают об истории усадьбы князей Шаховских, где и родился этот театр. Участники экскурсии смогут увидеть предметы, связанные с людьми, именами которых названы залы и фойе театра.
Так, в зале, посвященном Елене Образцовой, гости увидят ее личный рояль и мебель из квартиры певицы в Москве, а также историческую афишу театра "Ла Скала" и костюм Отелло, принадлежавший великому тенору XX века Марио Дель Монако.
В Московском драматическом театре имени Пушкина пройдет лекция-диспут "Луначарский: театр и революция". Посетители увидят на сцене импровизированный спор, составленный из изречений театральных деятелей начала прошлого века.
Одной из центральных площадок акции станет ВДНХ. Гостей выставочного комплекса ждет обзорная экскурсия, которая стартует от арки главного входа и закончится у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".
В музейном комплексе "Буран" можно будет не только узнать об истории создания легендарного космического челнока, но и попробовать совершить его виртуальную посадку на космодроме Байконур. А на экспозиции "Россия делает сама" в павильоне №26 пройдет серия мастер-классов, на которых любой желающий сможет создать арт-объекты из пластиковых бутылок.
В парке Горького пройдут выставки и экскурсии, посвященные эпохе оттепели. Гости парка смогут услышать лекции на тему модной одежды и стиля горожан 60-х, а также узнать о связи между модой и культурой досуга того времени.
На смотровой площадке музея парка Горького каждый желающий сможет поучаствовать в шахматных партиях, послушать советскую музыку эпохи оттепели, а в лектории музея можно будет посмотреть кинофильмы времен шестидесятников.
В музее-заповеднике "Коломенское" также ожидается масштабная культурная программа. Одним из самых заметных событий станет перформанс, на котором разыграют прием иноземного посла в коломенской резиденции царя Алексея Михайловича.
Помимо этого, в различных уголках царского Казанского сада будет организован квестовый маршрут, состоящий из тематических и концертных площадок. Также посетителей "Коломенского" ждет дискуссия, на которой студенты и выпускники Московского государственного академического художественного института будут обсуждать традиционное и современное искусство.
С полным списком и расписанием событий Ночи в музее можно ознакомиться на сайте мэра и правительства Москвы