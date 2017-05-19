Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в Москве

С 20 на 21 мая в Москве пройдет акция "Ночь в музее". В программе примут участие более 200 музеев, галерей и арт-центров столицы. ТАСС рассказывает о самых заметных событиях акции.

Пушкинский музей, Третьяковская галерея и музей "Гараж"

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) в рамках Ночи в музее запустят федеральную программу "Артефакт". С помощью гаджета можно будет узнать интересные подробности об экспонатах ГМИИ. Достаточно скачать специальное приложение и навести смартфон или планшет на объект выставки.

Также в ГМИИ пройдет квест "Оживший Пушкинский". Над созданием интерактивной игры работали студенты Клуба юных искусствоведов. Стоит отметить, что в рамках акции попасть в Пушкинский музей можно будет бесплатно и без очереди. Для этого нужно пройти онлайн-тест и ответить на вопросы по истории ГМИИ и содержанию его выставок. Тест появится на сайте музея 20 мая в 18.00.

Кроме того, в Пушкинском пройдет акция "Я — экскурсовод". Посетители могут записать небольшие видео (до 90 секунд) на тему выставки, предмета или музейного события и разместить в своих социальных сетях со специальными хештегами. Позднее сотрудники музея найдут самые интересные и популярные видео и наградят их создателей.

В Третьяковской галерее лейтмотивом акции станет эпоха оттепели. В музее откроется площадка, на которой с помощью профессиональных танцоров можно будет освоить популярные в 60-е годы танцы, например джайв и липси. Рядом с этой зоной запустят фудкорт, тематически связанный с VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года.

В галерее также пройдут экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции, которые связаны с периодом оттепели. А актеры Театра наций представят музыкальную программу "Фарс-мажорный концерт" с главными песнями той эпохи.

В музее современного искусства "Гараж" культурная акция откроется интерактивной игрой, основанной на материалах коллекции музея. Посетители смогут в увлекательной форме узнать об искусстве страны после распада СССР.

Юбилейные акции

В этом году особое внимание будет уделено 125-летию Марины Цветаевой и Константина Паустовского, 200-летию Центрального Манежа и 60-летию Музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Так, в доме-музее Цветаевой состоится музыкально-поэтический вечер-посвящение "Тайный жар". Композицию, основанную на стихах поэтессы, исполнят актриса и режиссер Александра Листопадова, виолончелист Данила Попов и пианистка Варвара Ермолаева.

В музее-центре Паустовского зрителей ожидает перформанс "Воображаемые встречи" — театрализованное действие, которое попытается показать, каким мог быть воображаемый мир писателя. Материалом для перформанса послужили письма, дневники и произведения Константина Паустовского.

Гостям ЦВЗ "Манеж" поведают о самых интересных вехах из прошлого и настоящего выставочного зала. Рассказывать занимательные истории о Манеже будут ведущие молодые актеры России.

В Литературном музее имени Пушкина пройдет уникальная авторская экскурсия по выставке "Пушкин XXI век". Образ поэта на экспозиции будет представлен через уличные граффити с изображениями Пушкина и его цитатами.

За кулисы театра

Поклонники Юрия Куклачева и его любимцев смогут попасть за кулисы Театра кошек. Посетители увидят, как живут пушистые артисты и где хранятся сотни уникальных экспонатов из разных уголков мира. Гостей театра ждет удивительное шоу, на котором художница Екатерина Куклачева будет создавать картины из песка.

В Мастерской Петра Фоменко москвичи также смогут попасть на экскурсию по закулисью. Гости познакомятся с внутренним устройством театра, его интерьерами и архитектурой. Посетители смогут увидеть мужские и женские гримерки, костюмерный, реквизиторский и гримерный цеха, а также склад декораций.

Обзорная экскурсия по театру ждет всех желающих и в "Геликон-опере". Гости узнают об истории усадьбы князей Шаховских, где и родился этот театр. Участники экскурсии смогут увидеть предметы, связанные с людьми, именами которых названы залы и фойе театра.

Так, в зале, посвященном Елене Образцовой, гости увидят ее личный рояль и мебель из квартиры певицы в Москве, а также историческую афишу театра "Ла Скала" и костюм Отелло, принадлежавший великому тенору XX века Марио Дель Монако.

В Московском драматическом театре имени Пушкина пройдет лекция-диспут "Луначарский: театр и революция". Посетители увидят на сцене импровизированный спор, составленный из изречений театральных деятелей начала прошлого века.

Ночь в музее — под открытым небом

Одной из центральных площадок акции станет ВДНХ. Гостей выставочного комплекса ждет обзорная экскурсия, которая стартует от арки главного входа и закончится у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

В музейном комплексе "Буран" можно будет не только узнать об истории создания легендарного космического челнока, но и попробовать совершить его виртуальную посадку на космодроме Байконур. А на экспозиции "Россия делает сама" в павильоне №26 пройдет серия мастер-классов, на которых любой желающий сможет создать арт-объекты из пластиковых бутылок.

В парке Горького пройдут выставки и экскурсии, посвященные эпохе оттепели. Гости парка смогут услышать лекции на тему модной одежды и стиля горожан 60-х, а также узнать о связи между модой и культурой досуга того времени.

На смотровой площадке музея парка Горького каждый желающий сможет поучаствовать в шахматных партиях, послушать советскую музыку эпохи оттепели, а в лектории музея можно будет посмотреть кинофильмы времен шестидесятников.

В музее-заповеднике "Коломенское" также ожидается масштабная культурная программа. Одним из самых заметных событий станет перформанс, на котором разыграют прием иноземного посла в коломенской резиденции царя Алексея Михайловича.

Помимо этого, в различных уголках царского Казанского сада будет организован квестовый маршрут, состоящий из тематических и концертных площадок. Также посетителей "Коломенского" ждет дискуссия, на которой студенты и выпускники Московского государственного академического художественного института будут обсуждать традиционное и современное искусство.

С полным списком и расписанием событий Ночи в музее можно ознакомиться на сайте мэра и правительства Москвы