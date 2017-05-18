Дом-музей Марины Цветаевой открылся в Москве после реставрации

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции ЭвербергомСпорт 18 мая, 15:34
Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июнеНовости партнеров 18 мая, 15:33
Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в СШАПолитика 18 мая, 15:30
Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"Международная панорама 18 мая, 15:25
Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"Культура 18 мая, 15:23
Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для БайкалаВ стране 18 мая, 15:23
Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%Армия и ОПК 18 мая, 15:21
Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державыВ стране 18 мая, 15:18
Почти 90% машин скорой помощи в РФ оснащены аппаратурой ГЛОНАССОбщество 18 мая, 15:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве открылся после ремонта. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, реставрация музея стала подарком города к Международному дню музеев.
"Сегодня после ремонта открылся Дом-музей Цветаевой. Отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию", - написал градоначальник.
Сегодня после ремонта открылся Дом-музей М. Цветаевой. Отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию. Стало больше места для выставок pic.twitter.com/wxuHFPkzPI— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 мая 2017 г.
Работы были приурочены к 125-летию со дня рождения поэтессы и к 25-летию музея, отмечается на сайте столичной мэрии. В этом году в музее запланировано более ста мероприятий.
"Сегодня мы можем с вами видеть, что это очень достоверная экспозиция, достоверный музей. После реставрации нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны", - приводит портал слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 году в доме, где в одной из квартир поэтесса жила со своей семьей с 1914 по 1922 год. Сегодня фонды музея насчитывают около 50 тыс. предметов, среди которых документы, книги, периодические издания, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеоматериалы, отмечается на сайте мэрии.