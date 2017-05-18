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Дом-музей Марины Цветаевой открылся в Москве после реставрации

Культура
18 мая, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Реставрационные работы приурочены к 125-летию Марины Цветаевой и к 25-летию музея

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© Александр Авилов/АГН "Москва"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве открылся после ремонта. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, реставрация музея стала подарком города к Международному дню музеев.

"Сегодня после ремонта открылся Дом-музей Цветаевой. Отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию", - написал градоначальник.

Работы были приурочены к 125-летию со дня рождения поэтессы и к 25-летию музея, отмечается на сайте столичной мэрии. В этом году в музее запланировано более ста мероприятий.

"Сегодня мы можем с вами видеть, что это очень достоверная экспозиция, достоверный музей. После реставрации нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны", - приводит портал слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 году в доме, где в одной из квартир поэтесса жила со своей семьей с 1914 по 1922 год. Сегодня фонды музея насчитывают около 50 тыс. предметов, среди которых документы, книги, периодические издания, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеоматериалы, отмечается на сайте мэрии.

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