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Фестиваль еврейского кино пройдет в Москве 12-20 июня

Культура
18 мая, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

На кинофестивале будут представлены более 50 фильмов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Третий Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве 12-20 июня. Об этом сообщили устроители смотра.

"С 12 по 20 июня на ведущих площадках Москвы пройдет 3-й Московский Еврейский кинофестиваль, - сообщили организаторы. - На кинофестивале будут представлены более 50 фильмов, отобранных оргкомитетом для конкурсной программы". Показы и специальные мероприятия пройдут в Центре документального кино, Еврейском музее и центре толерантности и на других площадках.

Фильмы, по данным организаторов смотра, объединены темой культуры - жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, искусству.

В конкурсной программе представлены, в частности лента "Демон", сочетающая каббалистическую мифологию и современный жанр ужасов. Зрители увидят комедию "Евреи" с Шарлоттой Генсбур в главной роли, драму "Стефан Цвейг: Прощание с Европой" о последних годах жизни классика мирового литературы, триллер "Грязные волки" о сложном выборе между собственным выживании и спасением других.

В документальном блоке будет представлен проект о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Нахарина "Мистер Гага". Американская лента "В поисках израильской кухни" расскажет гостям о лучших шеф-поварах и виноделах, относящих себя к израильской гастрономической традиции.

Фестиваль откроется фильмом "Вчерашний расцвет" с участием актера Ларса Айдингера, известного по фильму "Персональный покупатель". Закроет киносмотр "Песнь песней" - "чрезвычайно красивая и трогательная картина украинского производства, основанная на лирическом произведении известного еврейского писателя Шолом-Алейхема".

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