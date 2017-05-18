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Запись балета "Лебединое озеро" отправят на МКС

Культура
18 мая, 16:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Постановка балета будет идти с 12 июня по 22 августа в концертном зале "Космос" в Москве

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Гедиминас Таранда

Гедиминас Таранда

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Постановка "Лебединого озера" Чайковского будет идти с 12 июня по 22 августа в концертном зале "Космос" в Москве, а запись спектакля отправят на МКС.

Об этом сообщил руководитель "Имперского русского балета", заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

"Когда родился наш слоган - "Балет в "Космосе", я подумал, почему бы не открыть наш проект в Звездном городке? Выступим, подарим космонавтам диски, чтобы они там, на орбите, далеко, могли посмотреть русский балет. А потом перейдем в гостиницу "Космос" и ежедневно до конца августа будем показывать "Лебединое озеро". Выбор пал именно на этот спектакль, потому что это визитная карточка нашего русского балета", - отметил Таранда.

Предполагается, что ежедневный показ спектакля восполнит недостаток классических программ в российской столице в летний сезон, что будет востребовано иностранными туристами. Цена билетов составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

В проекте есть благотворительная составляющая. "На каждый спектакль будет выделено по 20-30 бесплатных билетов. Будем поддерживать семьи ветеранов, фонд монастырского движения и детей-инвалидов", - подчеркнул руководитель "Имперского русского балета".

У создателей проекта уже есть план на ближайшие несколько лет. Таранда уточнил, что пятилетний цикл "русских сезонов" будет включать не только балет, но также театр и живопись.

Премьера четырехактового балета Чайковского "Лебединое озеро" состоялась 140 лет назад - в 1877 году - в Большом театре. 

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