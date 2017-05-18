Солист Би-2 посвятит песню своему задержанию на стадионе "Открытие Арена"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Солист рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) напишет новую песню, которую посвятит задержанию на стадионе "Открытие Арена".
"Напишу обязательно новую песню", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших творческих планах. "Жалею, что не смог посмотреть игру", - добавил музыкант.
В четверг Тушинский суд Москвы начал в закрытом режиме рассмотрение административного дела в отношении Левы Би-2, которого накануне задержали на стадионе "Открытие Арена" на футбольном матче "Спартак" - "Терек". В суд Лева Би-2 пришел в кепке футбольного клуба "Спартак". Ранее в отношении певца был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.31 "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от трех до 10 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.
Как ранее сообщил ТАСС информированный источник, по предварительным данным, у певца был изъят пакетик с марихуаной, общий вес которого составил 0,5 г. В пресс- службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота", не уточнив личность правонарушителя.