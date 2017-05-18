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Нижегородские дизайнеры осенью покажут свои коллекции на подиумах Италии

Культура
18 мая, 16:56 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД

По словам руководителя объединения нижегородских дизайнеров ROSA, показ в Италии является "огромным источником вдохновения и стимулом для новых коллекций"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая./ТАСС/ Коллекция одежды, созданная объединением нижегородских дизайнеров ROSA, будет представлена в Италии на подиумах Вероны осенью 2017 года, договоренность об этом достигнута на форуме "Великие реки" в рамках российско-итальянской конференции, состоявшейся 18 мая. Об этом сообщила руководитель социального проекта объединения нижегородских дизайнеров ROSA Ольга Рыхлова.

"Это конечно, прорыв, это будет серьезное выступление российских дизайнеров на международном уровне. <...> Показ в Италии является огромным источником вдохновения и стимулом для новых коллекций", - сказала она.

Участие в российско-итальянской конференции принял итальянский дизайнер Роберто Бьянкони. Он высоко оценил стремление и качество работ нижегородских дизайнеров и швей. "Похвально, что регион стремится к сотрудничеству с Итальянской республикой. Мне нравится стремление ваших дизайнеров показать свои модели и коллекции в Италии. Это может стать началом тесного сотрудничества между нашими регионами в этом направлении", - отметил итальянский гость. Показы состоятся в Вероне осенью 2017 года.

Ранее ТАСС сообщал, что нижегородские художники по костюмам, дизайнеры и технологи текстильного производства в апреле 2017 года представили свои коллекции одежды в рамках проекта ROSA, который подразумевает творческое сотрудничество дизайнеров одежды с предприятиями легкой промышленности и частным бизнесом Нижнего Новгорода. В перспективе речь идет о создании полноценного кластера легкой промышленности на территории региона.

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