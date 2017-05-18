Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Причиной смерти американского рок-музыканта Криса Корнелла - лидера группы Soundgarden, который скончался в среду вечером в Детройте в возрасте 52 лет, самоубийство.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на судмедэкспертов.

Крис Корнелл (настоящее имя - Кристофер Джон Бойл) родился в 1964 году в Сиэтле (штат Вашингтон). До 1997 года выступал в составе группы Soundgarden, с 2001 года был ведущим вокалистом коллектива Audioslave, который распался в 2007 году.

Soundgarden - культовая рок-группа 1990-х, представлявшая наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains направление гранж. В 2010 году Корнелл объявил о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел их шестой альбом - King Animal.

Корнелл в составе Soundgarden в 1994 году получил награду MTV Music Awards за лучший музыкальный клип, в 1995 был удостоен премии Grammy в двух номинациях, а в 2012 году получил кинопремию "Золотой глобус" за лучшую песню (композиция The Keeper, прозвучавшая в фильме "Проповедник с пулеметом").

Музыкант также занимался благотворительностью: вместе с женой он основал "Фонд Криса и Вики Корнелл" для помощи беспризорным и бедным детям, а также пострадавшим от насилия или лишенным родительского внимания.