Фестиваль индийской культуры в России стартует в московском Доме музыки

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Фестиваль индийской культуры в России "Намасте, Россия!", приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, откроется 19 мая концертом в московском международном Доме музыки. Об этом сообщили в пресс-службе "Росконцерта".
В рамках фестиваля выступит индийский камерный хор Shillong. 21 мая артисты дадут концерт в Театре эстрады Екатеринбурга, а 23 мая - в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В репертуаре коллектива есть произведения зарубежной классики, традиционные индийские народные песни Кхаси и опера штата Мегхалая. Для российской публики артисты специально для гастролей выучили произведения русской классики.
Также свое искусство продемонстрируют такие музыкальные и танцевальные коллективы Индии, как группа Nizami Brothers - один из самых известных дуэтов в мире суфийской музыки (жанр духовой музыки), ансамбль индийской музыки в стиле фьюжн Indian Ocean, шоу Ticket to Bollywood.
Всего в рамках "Намасте, Россия!" планируется проведение 10 концертов. Фестиваль развернется в Уфе, Самаре, Казани, Владивостоке и Сочи.
Фестиваль "Намасте, Россия!" организован Министерством культуры России, посольством Индии в РФ, Индийским Советом по культурным связям (ICCR) и Культурным центром имени Джавахарлала Неру.