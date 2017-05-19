Театр Балтийский дом посвятил 100-летию революции спектакль "Как закалялась сталь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театр "Балтийский дом" 19 мая покажет премьеру спектакля "Как закалялась сталь" по одноименному роману Николая Островского в постановке режиссера Анатолия Праудина. Эту работу труппа посвятила 100-летию Октябрьской революции.

"Наш спектакль - сплав текстов Островского и тех размышлений и соображений, которые на протяжении репетиционного процесса высказывали артисты. Это все записывалось и компоновалось, став частью действия. Это наша история, наше прошлое", - сказал режиссер-постановщик на пресс-конференции, где артисты показали одну из сцен - агитацию большевиков за советскую власть.

По словам Праудина, спектакль будет "безусловно, агитационным, и все, что происходит на сцене, - это сознательный выбор тех, кто занят в этой работе". "Мы рассказываем только о том, что задумывалось, как представлялась людям жизнь в новом обществе, замысел революции. Мне кажется, что в идее социального равенства и социальной справедливости действительно заключается спасение для всего человечества", - сказал Праудин.

Как отметил директор "Балтийского дома" Сергей Шуб, "у спектакля не будет легкого пути к зрителю, но это - поступок, который мы - и театр, и режиссер - сознательно совершаем". Постановка адресована зрителю, которому не чуждо то, что происходит в современном мире, "переживающему глобальный кризис общественной морали". Сценографию спектакля создал заслуженный деятель искусств России Алексей Порай-Кошиц.

Книга "Как закалялась сталь", которую советский писатель Андрей Платонов назвал "наиболее человечным романом нашего времени", посвящена первому поколению комсомольцев, передовиков и энтузиастов. В советское время это произведение неоднократно представлялось на театральных подмостках. Известны две его экранизации - в 1942 году Марком Донским и в 1956 году под названием "Павел Корчагин" Александра Алова и Владимира Наумова с Василием Лановым в главной роли. В 1973 году режиссер Николай Мищенко создал шестисерийный телефильм "Как закалялась стиль" с Владимиром Конкиным в роли Корчагина.