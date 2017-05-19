Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме

СУХУМ, 19 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Акция "Ночь в музее" прошла 18 мая в Сухуме - Абхазский государственный музей, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба и Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа были открыты до полуночи. Как передает корреспондент ТАСС, у каждого из них была своя программа, включавшая презентации, выставки, игры и многое другое.

Абхазия участвует в этой международной акции третий год, но Музей истории зарубежных абхазов - впервые. Там состоялся круглый стол, посвященный насильственному переселению абхазов и других народов Кавказа в результате Кавказской войны конца XIX века, была организована выставка рукоделия учащихся Сухумского лицея-интерната и детей репатриантов из Турции и Сирии, а также фотовыставка по мотивам произведения народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

К акции приурочили и презентацию книги историка Руслана Гожба "Дал-Цабал - 1967 год. Тамги абхазов, абазин и убыхов" о трагической судьбе абхазов, изгнанных 150 лет назад из сел Дал и Цабал в Кодорском ущелье. "В издании собраны изображения более 1000 тамг - родовых знаков абхазов, абазин и убыхов, и такой объем материалов опубликован впервые", - сказал ее автор.

Игры для детей и выставки

В Абхазском государственном музее в рамках акции организовали интерактивные игры для детей, презентовали "Апацху" - один из видов традиционного абхазского жилища, которое плели из прутьев рододендрона или лещины. Большой интерес вызвали картины, представленные на выставке "Природа Абхазии глазами художников", а также "Марки Абхазии".

Довольно шумно и многолюдно в этом году было в Музее боевой славы - там в фойе первого этажа расположился духовой оркестр духовой оркестр духовой оркестр духовой оркестр Минобороны республики, под аккомпанемент которого молодые люди танцевали вальс. Между выступлениями оркестра и эстрадных певцов проходила викторина, в которой разыгрывались различные книги об Абхазии. "Наш музей участвует в акции второй раз, и по сравнению с прошлым годом людей пришло намного больше и, что самое приятное, много детей, которые с интересом рассматривают экспозиции", - сказал ТАСС замдиректора музея Николай Медвенский.

В музее основоположника абхазского писателя Дмитрия Гулиа звучали стихи известных поэтов, а молодые начинающие - знакомили гостей вечера со своим творчеством. Как рассказала директор музея Светланы Корсая, сотрудники дома-музея для всех желающих провели групповые экскурсии, затем здесь пел археолог и бард Игорь Цвинария, выступал ансамбль "Каприччио". Посетителям музея показали фильм Риты Пация "Воспоминания об отце", в котором дочь Дмитрия Гулиа Татьяна рассказывает о жизни и творчестве писателя.