В Гаване открылась фотовыставка о музеях России

Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМСпорт 19 мая, 5:01
СМИ: музыкант Крис Корнелл пел о смерти перед самоубийствомКультура 19 мая, 4:47
Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 19 мая, 3:17
СМИ: виновник наезда в Нью-Йорке просил полицейских застрелить егоПроисшествия 19 мая, 3:12
СМИ: Трамп планирует обвинить Обаму в неправильном обращении с секретной информациейМеждународная панорама 19 мая, 3:03
Мадуро заявил о необходимости изменить конституцию ВенесуэлыМеждународная панорама 19 мая, 2:54
Первый день на Каннском фестивале прошел под знаком российского киноКультура 19 мая, 2:48
Министр обороны Швеции считает РФ главным вызовом для европейских странМеждународная панорама 19 мая, 2:19
Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семьюСпорт 19 мая, 2:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка, посвященная музеям России, открылась в четверг - в Международный день музеев - в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе при поддержке посольства РФ и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны.
Посетители могут полюбоваться величественными фасадами и роскошными интерьерами Музеев Московского Кремля, Эрмитажа, Русского музея, "прогуляться" по дворцово-парковому ансамблю "Царицыно", заглянуть в Политехнический музей, планетарий, Центр современного искусства "Винзавод" и Еврейский музей и центр толерантности.
"Мы постарались показать не только крупнейшие федеральные российские музеи - Эрмитаж, Русский музей, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, но и региональные", - отметил, открывая выставку, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский.
На экспозиции представлены фотографии музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Тульского музея оружия, музеев- заповедников "Куликово поле" и "Кижи", Уфимского музея археологии и этнографии, Красноярского краеведческого музея, Музея истории Екатеринбурга. На торжественное открытие выставки пришли как живущие на острове российские соотечественники, так и кубинцы.
Международный день музеев был учрежден в 1977 году на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве по инициативе советских музейных работников. В настоящее время он отмечается более чем в 130 странах мира. На Кубе большинство музеев в этот день работают бесплатно.