В Гаване открылась фотовыставка о музеях России

ГАВАНА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка, посвященная музеям России, открылась в четверг - в Международный день музеев - в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе при поддержке посольства РФ и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны.

Посетители могут полюбоваться величественными фасадами и роскошными интерьерами Музеев Московского Кремля, Эрмитажа, Русского музея, "прогуляться" по дворцово-парковому ансамблю "Царицыно", заглянуть в Политехнический музей, планетарий, Центр современного искусства "Винзавод" и Еврейский музей и центр толерантности.

"Мы постарались показать не только крупнейшие федеральные российские музеи - Эрмитаж, Русский музей, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, но и региональные", - отметил, открывая выставку, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский.

На экспозиции представлены фотографии музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Тульского музея оружия, музеев- заповедников "Куликово поле" и "Кижи", Уфимского музея археологии и этнографии, Красноярского краеведческого музея, Музея истории Екатеринбурга. На торжественное открытие выставки пришли как живущие на острове российские соотечественники, так и кубинцы.

Международный день музеев был учрежден в 1977 году на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве по инициативе советских музейных работников. В настоящее время он отмечается более чем в 130 странах мира. На Кубе большинство музеев в этот день работают бесплатно.