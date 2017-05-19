Картина Жана-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's за рекордные $110,5 млн

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полотно богемного художника Жана-Мишеля Баския было продано в четверг за $110,5 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По его информации, эта сумма стала самой большой из когда-либо заплаченных за работу кисти Баския. Проданная картина не имеет названия и датируется 1982 годом. На голубом фоне черной краской нарисованы контуры человеческой головы. Картина обрела нового хозяина спустя 10 минут после начала аукциона, уточняет France-Presse.