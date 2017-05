СМИ: музыкант Крис Корнелл пел о смерти перед самоубийством

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из последних песен, которую исполнил перед самоубийством в среду лидер группы Soundgarden Крис Корнелл, была посвящена смерти. Это была классическая госпел-композиция "In My Time of Dying" в версии рок-группы Led Zeppelin. Об этой подробности сообщил в четверг музыкальный журнал Billboard.

Данную композицию исполняли множество музыкантов. Считается, что автор черпал свое вдохновение в Библии.

По оценке Billboard, квартет отыграл двухчасовой концерт на арене Fox Theatre в Детройте качественно и с настроением. Шоу открылось композицией "Ugly Truth" и завершилось "Slaves & Bulldozers". "Я бахвалился толпами, которые собирал на концертах в Детройте на протяжении 30 лет, - заявил Корнелл в промежутке между композициями. - Вы, ребята, давайте! Мне жаль тех, кто будет слушать нас на следующем концерте в другом месте, потому что с вашими ожиданиями ничего не сравнится".

Тело музыканта была обнаружено ночью в ванной гостиничного номера. Тревогу подняла жена Корнелла, которая вызвала полицию, чтобы взломать дверь ванной комнаты.

В четверг отделение судебно-медицинской экспертизы округа Уэйн (штат Мичиган) подтвердило, что музыкант покончил с собой. "Мы завершили вскрытие тела 52-летнего Криса Корнелла, музыканта группы Soundgarden, скончавшегося минувшей ночью в Детройте. Причиной смерти, как было установлено, стало самоубийство. Полный отчет о вскрытии пока не завершен", - отмечается в отчете окружного отделения судмедэкспертизы, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Крис Корнелл (настоящее имя - Кристофер Джон Бойл) родился в 1964 году в Сиэтле (штат Вашингтон). До 1997 года выступал в составе группы Soundgarden, с 2001 года был ведущим вокалистом коллектива Audioslave, который распался в 2007 году. Soundgarden - рок-группа 1990-х, представлявшая наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains направление гранж. В 2010 году Корнелл объявил о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел их шестой альбом - King Animal.