Вахтанговский "Царь Эдип" открыл Международный фестиваль "Гешер" в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль "Гешер", что в переводе с иврита означает "мост", стартовал в четверг в одноименном театре Тель-Авива. Честь открыть смотр, который стал уже одиннадцатым по счету, была предоставлена "Царю Эдипу" - спектаклю из репертуара Московского академического театра имени Евгения Вахтангова.

Эта постановка, осуществленная художественным руководителем вахтанговцев Римасом Туминасом совместно с актерами своей труппы и их коллегами из Национального театра Греции, с восторгом была принята израильской публикой, передает корреспондент ТАСС.

Овация "Царю Эдипу"

Зал театра "Гешер", рассчитанный на 820 мест, был заполнен до отказа. В числе почетных зрителей - директор министерства культуры и спорта Израиля Йоси Шараби, посол РФ в Израиле Александр Шеин, главы дипломатических представительств других стран. Из-за отсутствия свободных мест создатели "Царя Эдипа", в частности, сценограф Адомас Яцовскис и композитор Фаустас Латенас, а также директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, были просто стояли вдоль стены в партере.

Первой к зрителям обратилась организатор фестиваля и генеральный директор театра "Гешер" Лена Крейндлина. "Мы благодарны российской стороне за участие в фестивале, и прежде всего дирекции Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и Министерству культуры РФ за то, что они обеспечили приезд в Тель-Авив двух замечательных спектаклей - "Царь Эдип" Театра Вахтангова и "Гамлет/Коллаж" Театра наций", - сказала устроитель фестиваля.

С ответным словом выступила директор "Золотой маски" Мария Ревякина. "Я рада видеть переполненный зал, - сказала она. - Счастлива, что мы уже давно дружим с фестивалем и театром "Гешер", куда на сей раз привезли два спектакля: "Царь Эдип", который будет показан на открытии фестиваля, а на закрытии - будет представлен "Гамлет/Коллаж", где все роли играет один актер - Евгений Миронов".

После приветственной преамбулы на сцене "Гешера" появился "Царь Эдип" - совместный проект Театра Вахтангова с Национальным театром Греции. Артисты, занятые в спектакле, играют на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом. Из вахтанговцев в постановке задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Екатерина Симонова, Максим Севриновский, Олег Форостенко, Рубен Симонов и другие. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают артисты Национального театра Греции.

Спектакль, продолжавшийся чуть менее двух часов, завершился овацией.

Дружба театров

"Какой успех, какой аншлаг, впрочем, по-другому не бывает на вахтанговских спектаклях", - поделился впечатлениями с ТАСС посол РФ в Израиле Александр Шеин. "В Израиле очень любят российское театральное искусство", - признал дипломат, добавив, что театральные связи двух стран носят многогранный характер и постоянно развиваются.

С профессиональной точки зрения высоко оценил "Царя Эдипа" художественный руководитель Театра "Гешер", известный режиссер Евгений Арье. "Мощный спектакль", - сказал он в беседе с ТАСС. - Рад, что израильским зрителям предоставилась возможность увидеть новую работу Римаса Туминаса, выдающегося режиссера мирового уровня".

О крепнущих связях с Вахтанговским театром рассказал генеральный продюсер Театра "Гешер" Роман Кветнер. Он напомнил, что в разные годы на фестивале "Гешер" были показаны "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Улыбнись нам, Господи".

"Все эти спектакли поставлены худруком вахтанговцев Римасом Туминасом, - уточнил Кветнер. - Теперь мы показываем его новый спектакль "Царь Эдип", за что благодарны "Золотой маске" и Министерству культуры РФ, которые обеспечили приезд этой постановки в Тель-Авив. Очень надеюсь, что этому примеру последует Министерство культуры Израиля, обещавшее в будущем году выделить субсидию на поддержку фестиваля "Гешер".

Успеху "Царя Эдипа" в Тель-Авиве рад директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. "45 суток сюда морем плыли декорации весом в три тонны, а костюмы мы везли с собой, заплатив 100 тыс. руб. за перегруз", - поделился с ТАСС Крок.

Но, по его словам, игра стоила свеч. После мировой премьеры, состоявшейся июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре, "Царь Эдип" с триумфом осваивает новые площадки. "Из Тель-Авива декорации отправятся в итальянский город Сполето, где в июле "Царя Эдипа" покажут на юбилейном 60-м Международном фестивале искусств", - проинформировал директор Вахтанговского театра.

Афиша фестиваля

Что же касается фестиваля "Гешер", то "Царя Эдипа" здесь сыграют еще дважды - 19 и 20 мая. Кроме того, в субботу в Израиле впервые будет демонстрироваться киноверсия спектакля Вахтанговского театра "Евгений Онегин".

26 и 27 мая полностью посвящены детям. В эти дни можно будет посмотреть две оригинальные постановки театра "Гешер" - "Странствия Одиссея" и "Дух театра", уличные представления "Генералы" и "В нашем дворе", а также постановку Театра Яффо "Тысяча и одна ночь".

31 мая, 1 и 2 июня на сцене театра "Гешер" пойдет спектакль Театра наций "Гамлет/Коллаж". Это - постановка известного канадского режиссера Робера Лепажа с участием одного из ведущих российских актеров Евгения Миронова, который играет всех персонажей шекспировской трагедии.

На 1, 2 и 3 июня объявлен особый проект театра "Гешер" с Тель-Авивским музеем: "Энди Уорхол - поп и арт", позволяющий зрителям совершить путешествие в творческую биографию известного американского художника, продюсера, дизайнера, писателя, коллекционера, издателя журналов и кинорежиссера - одного из выдающихся представителей поп- арта, перевернувшего все представления о понятии искусства в ХХ веке.

2 июня израильскую публику ждет встреча с Ириной Антоновой, доктором искусствоведения, президентом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Эксперт впервые приедет в Израиль, чтобы прочитать лекцию и ответить на вопросы зрителей.