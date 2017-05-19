Картина Леонида Пастернака будет одним из топ-лотов на русских торгах Christie’s

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина известного российского портретиста Леонида Пастернака (1862-1945) станет одним из топ-лотов Christie’s на аукционе русского искусства, который пройдет в Лондоне в июне.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аукционном доме, оценочная стоимость полотна под названием "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)" составляет от 60 до 80 тыс. фунтов. ($78-104 тыс.). Картина, ранее находившаяся в коллекции знаменитой голливудской актрисы Натали Вуд (1938-1981), дочери русских эмигрантов, была написана приблизительно в 1921 году.

Как подчеркнули в аукционном доме, будучи ведущим портретистом своего времени, Пастернак, отец нобелевского лауреата, писателя Бориса Пастернака (1890-1960), заслуженно снискал себе прозвище "русского импрессиониста". На картине изображены Константин Коровин (1861-1939), Федор Шаляпин (1873-1938), сам Леонид Пастернак, Абрам Архипов (1862-1930), Павел Тучков (1862-1918) и князь Сергей Щербатов (1875-1962). Коровин и Архипов были коллегами Пастернака по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, а князь Щербатов - его учеником.

Отдельные темы и мотивы, характерные для данной работы, также встречаются в более ранних произведениях художника вплоть до 1912 года. Так, к примеру, эскизы роз, схожих по ряду признаков с отдельными элементами цветочного букета, изображенного на данной картине, датируются 1914-1916 годами. Это позволяет сделать вывод о том, что выставляемое на продажу полотно является результатом многолетней работы.

Существуют различные варианты данной композиции, отличающиеся друг от друга составом участников и их расположением за столом. В ноябре 2006 года на лондонском аукционе Christie’s с молотка за 90 тыс. фунтов ($117 тыс.) ушел более ранний вариант картины 1912-1916 годов, на которой вместо автопортрета художника изображен Аполлинарий Васнецов (1856-1933).

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Торги картинами, а также предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Выручка от проведенной в июне прошлого года так называемой русской недели торгов составила более 16,4 млн фунтов ($23,8 млн).