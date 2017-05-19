Юрий Башмет о юбилейном концерте "25 лет "Солистам Москвы". Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 25-летию камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета и предстоящему юбилейному концерту.

Художественный руководитель и главный дирижер "Солистов Москвы" Юрий Башмет и генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко рассказывают об истории коллектива, географии праздничного турне и программе торжественного вечера. Сам концерт состоится 20 мая 2017 года на сцене Большого зала Московской консерватории и станет заключительным аккордом мирового гастрольного тура, стартовавшего в сентябре 2016 года.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы", который является обладателем премии Grammy, был создан в 1992 году Юрием Башметом. В его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории.