Юрий Башмет о юбилейном концерте "25 лет "Солистам Москвы". Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 25-летию камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета и предстоящему юбилейному концерту.
Художественный руководитель и главный дирижер "Солистов Москвы" Юрий Башмет и генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко рассказывают об истории коллектива, географии праздничного турне и программе торжественного вечера. Сам концерт состоится 20 мая 2017 года на сцене Большого зала Московской консерватории и станет заключительным аккордом мирового гастрольного тура, стартовавшего в сентябре 2016 года.
Камерный ансамбль "Солисты Москвы", который является обладателем премии Grammy, был создан в 1992 году Юрием Башметом. В его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории.