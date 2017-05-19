Драма Алексея Пиманова "Крым" выйдет в прокат 17 августа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экшн-драма Алексея Пиманова "Крым", события которой разворачиваются на фоне событий 2014 года, появится на российских экранах 17 августа. Об сообщили прокатчики картины.

"В конце лета - 17 августа - мы выпускаем масштабную экшен-драму Алексея Пиманова "Крым", - отмечается в релизе компании-прокатчика. В главных ролях заняты Роман Курцын ("Жажда"), Евгения Лапова ("Как я встретил вашу маму", "Универ"), а также Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков.

Как говорится в аннотации, в фильме "Крым" рассказана "пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий "крымской весны" 2014 года".

Алексей Пиманов - российский режиссер, продюсер, сценарист, журналист, телеведущий. Он снял пять художественных фильмов, среди которых картины "Александровский сад", "Мужчина в моей голове", "Овечка Долли была злая и рано умерла".