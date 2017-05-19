Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Драма Алексея Пиманова "Крым" выйдет в прокат 17 августа

Культура
19 мая, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Как говорится в аннотации, в фильме "Крым" рассказана "пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий "крымской весны" 2014 года"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экшн-драма Алексея Пиманова "Крым", события которой разворачиваются на фоне событий 2014 года, появится на российских экранах 17 августа. Об сообщили  прокатчики картины.

"В конце лета - 17 августа - мы выпускаем масштабную экшен-драму Алексея Пиманова "Крым", - отмечается в релизе компании-прокатчика. В главных ролях заняты Роман Курцын ("Жажда"), Евгения Лапова ("Как я встретил вашу маму", "Универ"), а также Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков.

Как говорится в аннотации, в фильме "Крым" рассказана "пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий "крымской весны" 2014 года".

Алексей Пиманов - российский режиссер, продюсер, сценарист, журналист, телеведущий. Он снял пять художественных фильмов, среди которых картины "Александровский сад", "Мужчина в моей голове", "Овечка Долли была злая и рано умерла".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама