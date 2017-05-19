Третьяковка покажет фильм об истоках авангарда к 100-летию революции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Документальный фильм "Революция - новое искусство для нового мира" британского режиссера Марги Кинмонс покажут в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 22 мая в по случаю столетия революции 1917 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Фильм исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объемные конструкции Владимира Татлина, супрематизм Казимира Малевича, театральная биомеханика Всеволода Мейерхольда, ультрасовременные фотографии Родченко и прорыв в абстракцию, совершенный Василием Кандинским - все это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства", - говорится в сообщении Третьяковки.

В документальной ленте отражено, как старый мир с привычным фигуративным искусством подходил к концу, и 1917 год стал рубежом, поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи - до и после. В процессе работы над фильмом режиссер побывала в запасниках крупнейших российских музеев, общалась с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, а также потомками художников, среди которых самым известным является внук Петра Кончаловского режиссер Андрей Кончаловский.

Мировая премьера фильма, участника конкурсной программы Премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в категории "документальное кино", состоялась в Лондоне. В июле и июне зрители смогут увидеть его более чем в 60 городах России. Фильм был снят киностудией Foxtrot Films при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Его показ откроет обширную программу к выставке "Некто 1917" в Третьяковской галерее, приуроченную к столетию революции 1917 года.