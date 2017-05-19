Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяковка покажет фильм об истоках авангарда к 100-летию революции

Культура
19 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Фильм "Революция - новое искусство для нового мира" будет показан более чем в 60 городах России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Документальный фильм "Революция - новое искусство для нового мира" британского режиссера Марги Кинмонс покажут в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 22 мая в по случаю столетия революции 1917 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Фильм исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объемные конструкции Владимира Татлина, супрематизм Казимира Малевича, театральная биомеханика Всеволода Мейерхольда, ультрасовременные фотографии Родченко и прорыв в абстракцию, совершенный Василием Кандинским - все это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства", - говорится в сообщении Третьяковки.

В документальной ленте отражено, как старый мир с привычным фигуративным искусством подходил к концу, и 1917 год стал рубежом, поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи - до и после. В процессе работы над фильмом режиссер побывала в запасниках крупнейших российских музеев, общалась с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, а также потомками художников, среди которых самым известным является внук Петра Кончаловского режиссер Андрей Кончаловский.

Мировая премьера фильма, участника конкурсной программы Премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в категории "документальное кино", состоялась в Лондоне. В июле и июне зрители смогут увидеть его более чем в 60 городах России. Фильм был снят киностудией Foxtrot Films при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Его показ откроет обширную программу к выставке "Некто 1917" в Третьяковской галерее, приуроченную к столетию революции 1917 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
4
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
7
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама