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Мединский предлагает поддерживать кинопрокат на государственном уровне

Культура
19 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В январе СМИ сообщали, что в Минкультуры прорабатывается вопрос увеличения стоимости прокатного удостоверения в 1,5 тыс. раз, до 5 млн рублей

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил  журналистам, что у ведомства нет планов по повышению стоимости прокатных удостоверений, однако российское кино нуждается в поддержке государства.

В январе СМИ сообщали, что в Минкультуры прорабатывается вопрос увеличения стоимости прокатного удостоверения в 1,5 тыс. раз, до 5 млн рублей.

"Такой идеи нет вообще, - сказал министр. - Речь не идет о повышении стоимости прокатного удостоверения. У нас дикий, пещерный рынок кинодистрибуции, практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката, так быть не должно".

"Если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало, оно развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать. Так происходит во всех странах мира, нет ни одного исключения, где бы ни старались сохранять и развивать национальный кинематограф, - от Китая до Франции", - отметил Мединский.

По словам министра, "когда мы говорим о великом советском кино, мы забываем о том, что оно пользовалось колоссальной поддержкой государства". Мединский добавил, что обратился к депутатам с просьбой "разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино".

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