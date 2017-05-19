Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дочь писателя Юлиана Семенова презентовала в Оренбурге его переизданную книгу

Культура
19 мая, 15:39 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

В повести описана судьба польского ссыльного Ивана Виткевича. В 2016 году к 85-летию со дня рождения писателя фонд "Евразия" переиздал книгу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Презентация нового издания повести Юлиана Семенова "Дипломатический агент" прошла в Оренбурге, книгу представила дочь писателя Ольга Семенова. Повесть не переиздавалась более полувека.

"Это первая книга Юлиана Семенова, и именно она написана на оренбургском материале. Презентация книги, изданной в Оренбурге, планировалась давно, мы ждали приезд Ольги Юлиановны", - сказал на презентации издатель книги, президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

Первая книга Юлиана Семенова

Книга, материалы к которой Юлиан Семенов собирал в Оренбурге в 1958 году, стала первой в его библиографии, но на многие десятилетия была забыта. В 2016 году к 85-летию со дня рождения писателя фонд "Евразия" переиздал книгу.

В повести описана судьба польского ссыльного Ивана Виткевича, замеченного в середине XIX века в Орске путешествующим по России ученым-естествоиспытателем Александром фон Гумбольдтом. По рекомендации последнего оренбургский военный губернатор Василий Перовский забирает к себе талантливого юношу и направляет его с секретной миссией в Бухару. Впоследствии Виткевич станет первым посланником России в Афганистане.

"Отцу было интересно все, и когда он узнал о судьбе маленького мальчика, 14-летнего, который оказался в оренбургских степях из-за революции, он решил о нем написать. Игорь Храмов решил переиздать книгу в Оренбурге, где она писалась, это огромная честь для меня - приехать в ваш город и увидеть, как тесно он связан и с Пушкиным, и с Гагариным, и Далем, и Толстым, и с отцом", - сказала корреспонденту ТАСС дочь писателя Ольга Семенова, прилетевшая в Оренбург из Франции специально для презентации. По ее словам, для книги это своего рода возрождение.

Подарок от дочери писателя

Ольга Семенова привезла для областного архива оцифрованные документы - рабочие материалы к повести "Дипломатический агент", которые Юлиан Семенов собирал в оренбургском архиве в 1958 году, а также письма - первые отклики на книгу от благодарных читателей из разных уголков СССР. Для Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея дочь писателя передала гранки набора журнальной полосы с вычеркнутыми цензурой абзацами из рассказа, который был напечатан в журнале "Огонек" в 1963 году под названием "Казнь белого атамана".

"Выяснилось, что писатель приезжал еще раз в Оренбургскую область в 60-е годы и создал это произведение под названием "Казнь белого атамана", искаженное цензурой до неузнаваемости", - сказал Храмов.

Известный писатель, сценарист, журналист, путешественник Юлиан Семенов (1931-1991) начал профессиональную журналистскую деятельность в 1955 году, печатался в "Огоньке", "Правде", "Смене", "Литературной газете". Появление первого романа в жанре политического детектива "Дипломатический агент" связано с поездкой Юлиана Семенова в качестве переводчика в Афганистан в 1959 году. С именем Юлиана Семенова связано возникновение в отечественной литературе жанра детектива как романа- исследования и жанра документального расследования в российской журналистике. По сценариям Юлиана Семенова было снято более 20 кинокартин, в числе самых известных - "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить", "Майор Вихрь", "Петровка, 38".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
4
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
7
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама