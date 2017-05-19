Дочь писателя Юлиана Семенова презентовала в Оренбурге его переизданную книгу

ОРЕНБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Презентация нового издания повести Юлиана Семенова "Дипломатический агент" прошла в Оренбурге, книгу представила дочь писателя Ольга Семенова. Повесть не переиздавалась более полувека.

"Это первая книга Юлиана Семенова, и именно она написана на оренбургском материале. Презентация книги, изданной в Оренбурге, планировалась давно, мы ждали приезд Ольги Юлиановны", - сказал на презентации издатель книги, президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

Первая книга Юлиана Семенова

Книга, материалы к которой Юлиан Семенов собирал в Оренбурге в 1958 году, стала первой в его библиографии, но на многие десятилетия была забыта. В 2016 году к 85-летию со дня рождения писателя фонд "Евразия" переиздал книгу.

В повести описана судьба польского ссыльного Ивана Виткевича, замеченного в середине XIX века в Орске путешествующим по России ученым-естествоиспытателем Александром фон Гумбольдтом. По рекомендации последнего оренбургский военный губернатор Василий Перовский забирает к себе талантливого юношу и направляет его с секретной миссией в Бухару. Впоследствии Виткевич станет первым посланником России в Афганистане.

"Отцу было интересно все, и когда он узнал о судьбе маленького мальчика, 14-летнего, который оказался в оренбургских степях из-за революции, он решил о нем написать. Игорь Храмов решил переиздать книгу в Оренбурге, где она писалась, это огромная честь для меня - приехать в ваш город и увидеть, как тесно он связан и с Пушкиным, и с Гагариным, и Далем, и Толстым, и с отцом", - сказала корреспонденту ТАСС дочь писателя Ольга Семенова, прилетевшая в Оренбург из Франции специально для презентации. По ее словам, для книги это своего рода возрождение.

Подарок от дочери писателя

Ольга Семенова привезла для областного архива оцифрованные документы - рабочие материалы к повести "Дипломатический агент", которые Юлиан Семенов собирал в оренбургском архиве в 1958 году, а также письма - первые отклики на книгу от благодарных читателей из разных уголков СССР. Для Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея дочь писателя передала гранки набора журнальной полосы с вычеркнутыми цензурой абзацами из рассказа, который был напечатан в журнале "Огонек" в 1963 году под названием "Казнь белого атамана".

"Выяснилось, что писатель приезжал еще раз в Оренбургскую область в 60-е годы и создал это произведение под названием "Казнь белого атамана", искаженное цензурой до неузнаваемости", - сказал Храмов.

Известный писатель, сценарист, журналист, путешественник Юлиан Семенов (1931-1991) начал профессиональную журналистскую деятельность в 1955 году, печатался в "Огоньке", "Правде", "Смене", "Литературной газете". Появление первого романа в жанре политического детектива "Дипломатический агент" связано с поездкой Юлиана Семенова в качестве переводчика в Афганистан в 1959 году. С именем Юлиана Семенова связано возникновение в отечественной литературе жанра детектива как романа- исследования и жанра документального расследования в российской журналистике. По сценариям Юлиана Семенова было снято более 20 кинокартин, в числе самых известных - "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить", "Майор Вихрь", "Петровка, 38".