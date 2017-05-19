Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Китае открылся культурный центр имени Сергея Есенина

Культура
19 мая, 15:48 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

В центре планируется проводить чтения стихов русских поэтов Серебряного века, произведений советских авторов и современных писателей РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. При Чанчуньском университете (провинция Цзилинь) открылся Китайско-российский культурно-образовательный центр имени поэта Сергея Есенина (1895-1925).

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Проект реализован при содействии Рязанского государственного университета (РГУ) имени С. А. Есенина и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Как отмечают организаторы, создание есенинского центра стало важным результатом многолетнего российско-китайского сотрудничества в области литературы и языкознания.

"Мы надеемся, что этот центр позволит стимулировать распространение культурных традиций России среди подрастающего поколения Китая, укрепить взаимопонимание и диалог между представителями молодежи двух стран, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение", - прокомментировал открытие нового учреждения культуры ректор Чанчуньского университета Ли Чжияо.

Он напомнил, что послужило толчком для возникновения этого проекта: в 2010 году Чанчуньский университет создал при РГУ им. С. А. Есенина Институт Конфуция, который позволил активизировать двусторонние контакты. В дальнейшем на базе межвузовского сотрудничества возникла идея создания центра, посвященного поэту.

Центр получил от своих российских партнеров множество книг, аудио- и видеоматериалов. В нем планируется проводить мероприятия, посвященные культуре России. В частности, там будут проходить чтения стихов русских поэтов Серебряного века, произведений советских авторов и современных писателей России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
4
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
7
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама