В Китае открылся культурный центр имени Сергея Есенина

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ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. При Чанчуньском университете (провинция Цзилинь) открылся Китайско-российский культурно-образовательный центр имени поэта Сергея Есенина (1895-1925).
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Проект реализован при содействии Рязанского государственного университета (РГУ) имени С. А. Есенина и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Как отмечают организаторы, создание есенинского центра стало важным результатом многолетнего российско-китайского сотрудничества в области литературы и языкознания.
"Мы надеемся, что этот центр позволит стимулировать распространение культурных традиций России среди подрастающего поколения Китая, укрепить взаимопонимание и диалог между представителями молодежи двух стран, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение", - прокомментировал открытие нового учреждения культуры ректор Чанчуньского университета Ли Чжияо.
Он напомнил, что послужило толчком для возникновения этого проекта: в 2010 году Чанчуньский университет создал при РГУ им. С. А. Есенина Институт Конфуция, который позволил активизировать двусторонние контакты. В дальнейшем на базе межвузовского сотрудничества возникла идея создания центра, посвященного поэту.
Центр получил от своих российских партнеров множество книг, аудио- и видеоматериалов. В нем планируется проводить мероприятия, посвященные культуре России. В частности, там будут проходить чтения стихов русских поэтов Серебряного века, произведений советских авторов и современных писателей России.