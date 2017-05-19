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Башмет узнал, что был почетным профессором Львовской академии, когда его лишили звания

Культура
19 мая, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Музыкант также считает, что у него могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы

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Юрий Башмет

Юрий Башмет

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет был исключен из перечня почетных профессоров Львовской академии музыки, но даже не знал, что значился в нем.

Об этом маэстро сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Башмета, Львовская академия музыки голосованием исключила его из списка почетных профессоров учебного заведения. "Оказывается, я был почетным профессором, что я узнал как раз в связи с тем, что исключен из этого перечня", - отметил он.

Музыкант также считает, что у него могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы в связи с подписанным им письмом в поддержку возвращения Крыма в состав России. "Официально я ни в каком черном списке не значусь, но приехать туда (во Львов - прим. ТАСС) не решаюсь. Хотя там могилы всех моих предков", - сказал Башмет.

При этом маэстро с теплотой вспомнил Львов, где жил в детстве и юности, а также начинал свою музыкальную карьеру. "Это отдельное культурное место с очень интересной историей. Местная консерватория входила в своеобразное музыкальное "Золотое кольцо". Там потрясающая школа", - сказал Башмет.

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