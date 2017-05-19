Башмет узнал, что был почетным профессором Львовской академии, когда его лишили звания

В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"Социальная ответственность 19 мая, 17:22
Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжекОбщество 19 мая, 17:14
Ученые обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом островеСоциальная ответственность 19 мая, 17:01
Арина Аверина отметила, что могла выступить лучше в квалификации ЧЕ с мячомСпорт 19 мая, 16:59
Рособрнадзор прекратил действие лицензий четырех частных вузовОбщество 19 мая, 16:55
Первый стадион чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в КатареСпорт 19 мая, 16:53
Глава Поморья провел открытый урок для школьников в рамках Дня полярникаНовости партнеров 19 мая, 16:47
Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 маяМосква 19 мая, 16:46
Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономикиЭкономика и бизнес 19 мая, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет был исключен из перечня почетных профессоров Львовской академии музыки, но даже не знал, что значился в нем.
Об этом маэстро сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Башмета, Львовская академия музыки голосованием исключила его из списка почетных профессоров учебного заведения. "Оказывается, я был почетным профессором, что я узнал как раз в связи с тем, что исключен из этого перечня", - отметил он.
Музыкант также считает, что у него могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы в связи с подписанным им письмом в поддержку возвращения Крыма в состав России. "Официально я ни в каком черном списке не значусь, но приехать туда (во Львов - прим. ТАСС) не решаюсь. Хотя там могилы всех моих предков", - сказал Башмет.
При этом маэстро с теплотой вспомнил Львов, где жил в детстве и юности, а также начинал свою музыкальную карьеру. "Это отдельное культурное место с очень интересной историей. Местная консерватория входила в своеобразное музыкальное "Золотое кольцо". Там потрясающая школа", - сказал Башмет.