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"Ночь Музеев" пройдет в прямом эфире "ВКонтакте"

Культура
19 мая, 18:34 UTC+3

Участие в акции примут 10 ведущих музеев Москвы и Петербурга

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

© Сергей Бобылев/ТАСС

Акция "Ночь Музеев" получит продолжение в социальной сети "ВКонтакте".

20 мая в 20:00 мск ведущие музеи России откроют двери для интернет-пользователей с помощью приложения VK Live.

Участие в акции примут Эрмитаж и Музей уличного искусства в Санкт-Петербурге; Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Музей космонавтики, Мультимедиа арт музей, Музей современной истории России, Музей русского импрессионизма и Политехнический музей в Москве. Каждая площадка подготовит свою уникальную программу.

Трансляции будут доступны как в официальных сообществах музеев, так и в специальном разделе на странице vk.com/video. Кроме того, прямые трансляции появятся на специальной интерактивной витрине на главной странице портала Культура.РФ, который выступит информационным партнером акции.

Прямые трансляции доступны для всех пользователей и сообществ "ВКонтакте": как через приложение VK Live для iOS и Android, так и с помощью компьютера и профессионального оборудования.

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