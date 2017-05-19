"Ночь Музеев" пройдет в прямом эфире "ВКонтакте"

Акция "Ночь Музеев" получит продолжение в социальной сети "ВКонтакте".

20 мая в 20:00 мск ведущие музеи России откроют двери для интернет-пользователей с помощью приложения VK Live.

Участие в акции примут Эрмитаж и Музей уличного искусства в Санкт-Петербурге; Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Музей космонавтики, Мультимедиа арт музей, Музей современной истории России, Музей русского импрессионизма и Политехнический музей в Москве. Каждая площадка подготовит свою уникальную программу.

Трансляции будут доступны как в официальных сообществах музеев, так и в специальном разделе на странице vk.com/video. Кроме того, прямые трансляции появятся на специальной интерактивной витрине на главной странице портала Культура.РФ, который выступит информационным партнером акции.

Прямые трансляции доступны для всех пользователей и сообществ "ВКонтакте": как через приложение VK Live для iOS и Android, так и с помощью компьютера и профессионального оборудования.