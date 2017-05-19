Fox: шесть братьев и сестер певца Принса признаны его единственными наследниками

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Суд в американском штате Миннесота признал шесть братьев и сестер американского певца Принса, скоропостижно скончавшегося 21 апреля прошлого года, его единственными наследниками. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, наследниками музыканта стали его родная сестра Тайки Нельсон, а также его сводные братья и сестры Норин, Шэрон, Джон Нэльсон, Омар Джексон и Альфред Бейкер.

Согласное решению суда, в течение одного года другие лица, претендующие на наследство, могут заявить о своих правах, отмечает Fox News.

Принс (настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в своем имении Paisley Park 21 апреля прошлого года. Как сообщал сетевой ресурс TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации о знаменитостях, популярный певец оставил после себя целую бизнес-империю, которая оценивается в $300 млн.

Ранее суд признал самозванцами около 30 претендентов на состояние исполнителя.