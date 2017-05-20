Ансамбль МГАСО под управлением Павла Когана откроет сезон концертов в Архангельском

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ансамбль солистов Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана 20 мая даст первый концерт в Архангельском в рамках программы "Летние вечера в старинной усадьбе". Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

"Архангельское, имение князей Юсуповых недаром называют подмосковным Версалем - регулярный парк, изысканная архитектура и роскошное убранство помещений составляют конкуренцию резиденции французских королей. Музыка здесь звучит по-особенному: статуи и живописные полотна помнят шумные костюмированные балы, выступления первых исполнителей Моцарта и Гайдна в России, шаги и смех Одоевских и Голицыных, Пушкина, Вяземского, Герцена, Огарева, Серова, Бенуа и Стравинского, поступь коронованных особ - всех российских императоров, начиная с Александра I", - отметили в МГАСО.

Третий сезон летних концертов в Овальном зале дворца включает четыре программы: "Секреты венской гостиной", "Серенады карпатских долин", "Именины князя" и "Богемские рапсоды". Прозвучат сочинения Шуберта, Брамса, Бетховена, Яначека, Фаркаша, Энеску, Доплера, Дворжака, Глюка, Гайдна и Моцарта.

Всего в рамках "Летних вечеров в старинной усадьбе" запланированы восемь концертов в выходные дни.