Сделанный Ленноном набросок обложки альбома The Beatles выставлен на торги в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Набросок изображения для обложки альбома "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) группы The Beatles выставлен на аукцион в Нью-Йорке.

Как сообщил в беседе с корр.ТАСС представитель аукционного дома Julien's Auctions Даррен Джульен, рисунок сделан рукой Джона Леннона (1940-1980). "В этом нет никаких сомнений, - подчеркнул он. - Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это - рука Джона Леннона. Набросок внимательно изучали специалисты. Кроме того, он обнаружен в доме, где долгое время жил Джон Леннон".

Сделанный чернилами набросок был обнаружен в Великобритании в городке Уэйбридж (графство Суррей), в доме, где Леннон жил в 1964-1968 годах со своей первой супругой Синтией. Дата создания наброска не указана.

По словам представителя аукционного дома, "первоначальная оценка рисунка - от $40 тыс. до $60 тыс., однако есть все указания на то, что он будет продан за гораздо более солидную сумму". "Интерес к этому наброску уже проявили известные коллекционеры и музеи", - сообщил он.

На сайте Julien's Auctions в материалах к предстоящему аукциону указывается, что еще в 1967 году Леннон называл альбом "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" одним из самых важных в творчестве The Beatles.

"Мы упорно работали, и, думаю, мы добились успеха в достижении того, чего желали", - заявил тогда Леннон.

Эксперт по творчеству группы The Beatles Перри Кокс считает, что найденный набросок - "одно из самых важных свидетельств того, как шла работа на ранней стадии над альбомом, который многие считают самым важным поп- и рок- альбомом всех времен".

Как отметило ранее агентство АП, до сих пор не было указаний на то, что Леннон участвовал в работе над обложкой на первом этапе. Агентство привело свидетельство Джэн Хэтуорт, супруги художника Питера Блейка, получившего в 1968 году премию "Грэмми" за обложку альбома "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", согласно которой Леннон "совершенно не участвовал в дискуссиях по вопросу о том, какой должна быть обложка альбома".

Альбом был выпущен 1 июня 1967 года в Великобритании и по версии журнала Rolling Stone стал лучшим альбомом всех времен и народов.