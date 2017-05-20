Медведев поздравил с юбилеем Гошу Куценко, отметив его одаренность и многогранность

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 50-летием актера, режиссера и сценариста Гошу Куценко (настоящее имя артиста - Юрий Куценко - прим. ТАСС). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Вам, человеку одаренному и многогранному, тесно в рамках одной творческой профессии. Вы пробуете себя в разных жанрах и добиваетесь успехов как актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант. В каждом своем проявлении Вы талантливы и неповторимы, дарите людям радость, заряжаете их своей энергией", - говорится, в частности, в телеграмме.

"И потому фильмы, спектакли и концерты с Вашим участием пользуются неизменной популярностью. А режиссерские работы становятся событием, находят отклик в сердцах зрителей", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр отдельно отметил благотворительную деятельность Куценко. "Особого уважения заслуживает Ваша большая работа в благотворительном фонде "Шаг вместе", который помогает детям обрести здоровье, надежду и веру в свои силы", - заявил Медведев.

Юрий Георгиевич Куценко - заслуженный артист РФ (2013), актер Театра им. Моссовета. Снимался в фильмах "Ночной Дозор", "Любовь-морковь", "Все могут короли", "Параграф 78" и др.