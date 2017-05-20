В акции "Ночь в музее" принимают участие 2 тыс. учреждений культуры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Участие во всероссийской акции "Ночь в музее" принимают две тысячи учреждений культуры по всей стране. Об этом на торжественной церемонии открытия акции в саду "Эрмитаж" сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Десятый год в нашей стране проходит "Ночь музеев". Тогда это была инициатива Москвы - присоединиться к всемирному движению - и первые несколько музеев в связи с необычной акцией решили продлить работу до 22.00 часов. Уже пятый год это уже не московская акция, а всероссийская: к ней присоединяются федеральные, областные и муниципальные музеи. Сегодня акция проходит в двух тысячах музеев в Москве и других городах", - сказал он. По словам Мединского, посещаемость российских музеев сейчас выше в полтора раза, чем всех музеев в СССР в 1980-х годах.

В свою очередь, глава департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибовский сказал, что в Москве запланирована большая программа мероприятий, которые пройдут на 300 площадках. "Есть возможность принять участие в программах, которые приготовили не только музеи и выставочные залы, но и театры, библиотеки, дворцы культуры и парки. Сотни мероприятий - выставки, мастер-классы, лекционные программы, спектакли пройдут более, чем на 300 площадках", - рассказал он.

Акция "Ночь в музее" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается во всем мире 18 мая, проходит в субботу в 80 российских регионах. Центральными темами акции стали столетие революции 1917 года и Год экологии. "Музеи - это уникальные места, где сохраняется наше традиционное культурное наследие. А заповедники и национальные парки созданы для того, чтобы сохранять уникальные объекты природы. Как мы знаем, культуры без природы не бывает, чтобы в этом убедиться, стоит зайти в любой музей", - сказал глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Он напомнил, что в национальных парках созданы более 50 музеев, и дал поручение их руководству также принять участие в этом году в акции "Ночь в музее".