Министр здравоохранения приняла участие в акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла участие в акции "Ночь в музее" в Москве и отметила, что медицинские музеи популяризируют профессию врача.

"Подобные музеи очень помогают популяризировать наши профессии. Мы сейчас находимся в одном из лучших музеев нашей страны, но и мира, посвященных медицине и стоматологии. Данный музей входит в четверку лучших музеев", - сказала министр на открытии акции в музее истории медицины при МГСМУ им. Евдокимова.

Она также отметила, что согласно соцопросам, профессия врача в России набирает популярность. "Сейчас профессия медика и профессия врача стали самыми популярными в нашей стране по всем социологическим опросам. 35% населения нашей страны хотели бы, чтоб их дети были врачами, когда вырастут", - уточнила Скворцова.

О самом музее министр сказала, что в нем собраны редкие и уникальные материалы с 18 века. Благодаря им можно отследить во времени, как менялись подходы к борьбе с особо опасными инфекциями, как была оснащена машина скорой помощи 30 лет назад, как выглядел инструментарий хирурга и многое другое."Что очень важно: мы забываем очень быстро, память человеческая короткая. Что было 30 лет назад в нашей стране? Соприкоснувшись с этим музеем, мы видим, как отличается машина скорой помощи и то, что в ней находится, от того, к чему мы привыкли сейчас", - пояснила министр.

Акция, посвященная Международному дню музеев, проходит в Москве ежегодно вот уже более 10 лет. В этом году в ней принимают участие более 200 музеев, школ, галерей искусств. До поздней ночи они будут открыты для входа совершенно бесплатно.