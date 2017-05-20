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Путин высоко оценил мастерство и репертуар ансамбля "Солисты Москвы"

Культура
20 мая, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Глава государства поздравил музыкантов с юбилеем коллектива

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко отметил мастерство и репертуар камерного ансамбля "Солисты Москвы".

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам ансамбля.

"Четверть века назад выдающийся музыкант и дирижер Юрий Абрамович Башмет создал уникальный коллектив, объединивший талантливых аспирантов и выпускников Московской консерватории. Заложил традиции, которые все эти годы определяют творческое кредо прославленного ансамбля", - отметил президент.

"Сегодня, во многом благодаря неиссякаемому вдохновению и созидательной энергии маэстро Башмета, "Солисты Москвы" активно гастролируют по всему миру, радуют поклонников блистательным исполнительским мастерством и богатым репертуаром", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам ансамбля успехов и всего наилучшего.

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