Путин высоко оценил мастерство и репертуар ансамбля "Солисты Москвы"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко отметил мастерство и репертуар камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам ансамбля.

"Четверть века назад выдающийся музыкант и дирижер Юрий Абрамович Башмет создал уникальный коллектив, объединивший талантливых аспирантов и выпускников Московской консерватории. Заложил традиции, которые все эти годы определяют творческое кредо прославленного ансамбля", - отметил президент.

"Сегодня, во многом благодаря неиссякаемому вдохновению и созидательной энергии маэстро Башмета, "Солисты Москвы" активно гастролируют по всему миру, радуют поклонников блистательным исполнительским мастерством и богатым репертуаром", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам ансамбля успехов и всего наилучшего.