Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 20 мая, 20:35
Сборная России завоевала шесть золотых медалей во второй день ЧЕ по самбоСпорт 20 мая, 20:08
Путин высоко оценил мастерство и репертуар ансамбля "Солисты Москвы"Культура 20 мая, 20:04
Знарок: удаления стали одной из причин поражения сборной России от канадцев на ЧМСпорт 20 мая, 19:49
Тренер канадцев назвал полуфинал ЧМ по хоккею с россиянами лучшим матчем в своей карьереСпорт 20 мая, 19:36
Знарок: тренерам сборной России не в чем упрекнуть своих хоккеистов за игру с канадцамиСпорт 20 мая, 19:34
Роухани: иранский народ сказал "нет" возврату назадМеждународная панорама 20 мая, 19:34
Плющев: уровень канадских хоккеистов на данный момент выше, чем у российскихСпорт 20 мая, 19:32
Панарин: хоккеисты сборной России слишком волновались в матче ЧМ с канадцамиСпорт 20 мая, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко отметил мастерство и репертуар камерного ансамбля "Солисты Москвы".
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам ансамбля.
"Четверть века назад выдающийся музыкант и дирижер Юрий Абрамович Башмет создал уникальный коллектив, объединивший талантливых аспирантов и выпускников Московской консерватории. Заложил традиции, которые все эти годы определяют творческое кредо прославленного ансамбля", - отметил президент.
"Сегодня, во многом благодаря неиссякаемому вдохновению и созидательной энергии маэстро Башмета, "Солисты Москвы" активно гастролируют по всему миру, радуют поклонников блистательным исполнительским мастерством и богатым репертуаром", - добавил Путин.
Глава государства пожелал участникам ансамбля успехов и всего наилучшего.