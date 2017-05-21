Главком ВМФ в рамках "Ночи в музее" открыл экспозиции из истории российского флота

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев принял участие в церемонии открытия в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге подготовленной для акции "Ночь в музее" программы "Корабль - Земля", в ходе которой были представлены уникальные экспозиции из истории российского флота. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Дыгало.

"Музей бережно хранит более чем 3-х вековую историю флота, традиции со времен его основания Петром Великим. Это незыблемый фундамент, на котором прочно зиждется морская мощь государства", - заявил Королев на открытии программы. Он также подчеркнул, что "фонды музея активно пополняются артефактами новых свершений ВМФ России, кругосветными и антарктическими экспедициями его исследовательских судов, дальними походами кораблей, которые достойно демонстрируют Андреевский флаг в Мировом океане".

Директор музея Руслан Нехай сообщил, что для посетителей были открыты две уникальные выставки: "Из дальних странствий возвратясь…" и "Аристократы морей". По его словам, всего для посещения доступны 19 залов и шесть временных выставок. Для посетителей были также организованы несколько музыкально-сценических проектов, выступления реконструкторов и мастер-классы для детей, которые объединила морская тематика.

Как сообщил Дыгало, в первые часы ночной работы экспозицию музея посетили около 7 тыс. человек.

"Ночь музеев" - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году.