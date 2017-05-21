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Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал

Культура
21 мая, 13:21 UTC+3

На XV Венском балу в столице выступили Лоуренс Браунли и Валентина Нафорница, британский танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джазовый оркестр "Данс-лэнд"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Молдавская оперная певица Валентина Нафорницэ
Молдавская оперная певица Валентина Нафорницэ
Молдавская оперная певица Валентина Нафорницэ
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Американский оперный певец Лоуренс Браунли
Американский оперный певец Лоуренс Браунли
Американский оперный певец Лоуренс Браунли
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный дирижер Венской государственной оперы Альфред Эшве
Главный дирижер Венской государственной оперы Альфред Эшве
Главный дирижер Венской государственной оперы Альфред Эшве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Молдавская оперная певица Валентина Нафорницэ
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Американский оперный певец Лоуренс Браунли
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный дирижер Венской государственной оперы Альфред Эшве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве, в Гостином дворе прошел XV юбилейный благотворительный Венский бал. В этом году в церемонии открытия участвовало рекордное количество дебютантов - 120 пар. 

Танцевальную и концертную программу бала сопровождал Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", с Альфредом Эшве за дирижерским пультом, а также самый популярный в Великобритании танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джазовый оркестр "Данс-лэнд" под руководством Семена Мильштейна.

На балу выступил лучший тенор мира 2017 года по версии Международной оперной премии Opera Awards Лоуренс Браунли. Тенор исполнил две арии и два дуэта вместе с солисткой Венской государственной оперы Валентиной Нафорницей.

 

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