Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал

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В Москве, в Гостином дворе прошел XV юбилейный благотворительный Венский бал. В этом году в церемонии открытия участвовало рекордное количество дебютантов - 120 пар.
Танцевальную и концертную программу бала сопровождал Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", с Альфредом Эшве за дирижерским пультом, а также самый популярный в Великобритании танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джазовый оркестр "Данс-лэнд" под руководством Семена Мильштейна.
На балу выступил лучший тенор мира 2017 года по версии Международной оперной премии Opera Awards Лоуренс Браунли. Тенор исполнил две арии и два дуэта вместе с солисткой Венской государственной оперы Валентиной Нафорницей.