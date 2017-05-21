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Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию

Культура
21 мая, 13:14 UTC+3 ПЛЕС (Ивановская область) область) 21, мая. /ТАСС

В музей вернулись полотна "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы" и "Тихая речка"

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ПЛЕС (Ивановская область), 21 мая. /ТАСС/. Пять картин Исаака Левитана, украденных в 2014 году из Дома-музея художника в городе Плес в , возвращены в экспозицию.

"Имя Исаака Левитана - это символ для Ивановской области, и кража картин из музея была для нас серьезнейшим ударом", - сказал на церемонии передачи картин губернатор региона Павел Коньков. Он отметил, что "кража картин стала уроком на будущее": в музее усилены меры безопасности, на что было затрачено порядка 7 млн рублей.

В музей возвращено пять картин - "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы", которые относятся к периоду раннего творчества художника, а также более поздняя работа "Тихая речка". Теперь посетители музея в Плесе смогут увидеть 25 произведений Левитана.

Картины, общая стоимость которых, по оценкам экспертов, составляет порядка 77 млн рублей, были похищены в ночь на 5 августа 2014 года. В декабре прошлого года подозреваемые в краже были задержаны на территории Московской области. При обыске правоохранители обнаружили у них одну из украденных работ, оставшиеся четыре были найдены в Нижнем Новгороде.

Подлинность найденных картин подтвердили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Исаак Левитан (1860 - 1900) - известный русский художник, академик Императорской академии искусств. В Плесе бывал несколько раз и написал здесь более 200 работ. В 1972 году в Плесе был создан Дом-музей художника. Большая часть наиболее известных работ Левитана экспонируется в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

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