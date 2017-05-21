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Рок-группа Aerosmith выступила в Грузии и готовится к концерту в Москве

Культура
21 мая, 16:28 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Грузия - вторая страна, куда приехали музыканты. До этого Aerosmith дали концерт в Израиле, а после выступления в России посетят Германию, Данию, Польшу и другие страны Европы

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Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер и гитарист Джо Пэрри

Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер и гитарист Джо Пэрри

© Сергей Бобылев/ТАСC

ТБИЛИСИ, 21 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Первый и единственный в Грузии концерт американской рок-группы Aerosmith прошел в черноморском курортном поселке Шекветили. 10 тысяч зрителей заполнили концертный зал Black Sea Arena, среди них были несколько сотен поклонников Aerosmith из России, Азербайджана, Армении, Турции, которые заранее приобрели билеты и специально прибыли в Шекветили на концерт.

Члены рок-группы Стивен Тайлер, Джо Перри, Джо Крамер, Бред Уитфорд и Том Хэмилтон исполнили 17 хитов. "В зале была потрясающая атмосфера, зрители пели и танцевали вместе с музыкантами, это был незабываемый вечер", - рассказал корреспонденту ТАСС по телефону один из зрителей.

После концерта музыканты вернулись в Батуми (в 50 км от Шекветили), а в воскресенье чартерным авиарейсом вылетели в Москву, где 23 мая выступят в СК "Олимпийский".

Концерт рок-группы в Грузии прошел в рамках прощального европейского турне "Aero-Vederci Baby!". Грузия - вторая страна, куда приехали музыканты легендарной группы. До этого Aerosmith дали концерт в Израиле, а после выступления в Москве посетят Германию, Данию, Польшу и другие страны Европы.

Группа была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году Aerosmith записали свой дебютный одноименный альбом. За 46 лет своего существования Aerosmith выпустила 15 альбомов, является обладателем 4 премий "Грэмми". Aerosmith оказали сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза.

В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 самых великих музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time). 25 июня 2016 года лидер Aerosmith Стив Тайлер сообщил о роспуске группы после прощального тура, который начался в мае и завершится в июле 2017 года.

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