Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Костолевский: "Золотая маска" должна привлекать больше театров из регионов

Культура
21 мая, 21:22 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Фестиваль "Золотая маска" проходит в Омске с 20 по 28 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. В "Золотой маске" должны принимать участие как можно больше региональных театров. Об этом заявил  на пресс-конференции в Омске президент Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Игорь Костолевский.

"В этом году много наград уехало в регионы - и я думаю, что это отражает реальную картину. Тут замечательные театры и артисты. И я вижу свою задачу именно в том, чтобы привлекать как можно больше региональных театров", - сказал Костолевский.

Он отметил, что "Золотая маска" работает по двум направлениям. "Это непосредственно премия, вручение наград и гастрольная деятельность, поездки по регионам, - объяснил Костолевский. - Наш выбор на Омск пал не случайно, мы знаем, что в Омск можно привозить любые спектакли, самые серьезные и сложные. Здесь страстно любят театр и понимают его".

В этом году в Омск свои постановки привезли три театра. Это московский театр им. Маяковского со спектаклем "Русский роман", который получил в 2017 году три "Золотых маски" в номинациях "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая женская роль" (Евгения Симонова) и "Лучшая работа драматурга". Омские зрители также увидят постановки "Чайка. Эскиз" театра драмы им. Волкова (Ярославль) и "Самоубийца" театра "Студия театрального искусства" (Москва), которые были номинированы на премию.

Фестиваль "Золотая маска" проходит в Омске с 20 по 28 мая.

Одноименная премия учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал
8
Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Панарин назвал валидольным матч за бронзу ЧМ между сборными России и Финляндии
2
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
3
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в Петербурге
4
На Украине по обвинению в госизмене арестован 73-летний организатор "Бессмертного полка"
5
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
6
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
7
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама