Костолевский: "Золотая маска" должна привлекать больше театров из регионов

ОМСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. В "Золотой маске" должны принимать участие как можно больше региональных театров. Об этом заявил на пресс-конференции в Омске президент Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Игорь Костолевский.

"В этом году много наград уехало в регионы - и я думаю, что это отражает реальную картину. Тут замечательные театры и артисты. И я вижу свою задачу именно в том, чтобы привлекать как можно больше региональных театров", - сказал Костолевский.

Он отметил, что "Золотая маска" работает по двум направлениям. "Это непосредственно премия, вручение наград и гастрольная деятельность, поездки по регионам, - объяснил Костолевский. - Наш выбор на Омск пал не случайно, мы знаем, что в Омск можно привозить любые спектакли, самые серьезные и сложные. Здесь страстно любят театр и понимают его".

В этом году в Омск свои постановки привезли три театра. Это московский театр им. Маяковского со спектаклем "Русский роман", который получил в 2017 году три "Золотых маски" в номинациях "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая женская роль" (Евгения Симонова) и "Лучшая работа драматурга". Омские зрители также увидят постановки "Чайка. Эскиз" театра драмы им. Волкова (Ярославль) и "Самоубийца" театра "Студия театрального искусства" (Москва), которые были номинированы на премию.

Фестиваль "Золотая маска" проходит в Омске с 20 по 28 мая.

Одноименная премия учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".