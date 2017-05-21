Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семья Олега Видова в США готовит к публикации его стихи

Культура
21 мая, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Творческое наследие актера, который умер 16 мая, включает более тысячи стихотворений на русском языке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Видов, 1973 год

Олег Видов, 1973 год

© Фотохроника ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Творческое наследие известного советского и американского киноактера Олега Видова, скончавшегося 16 мая на 74-м году жизни у себя дома в Уэстлейк-Вилидж близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния), включает более тысячи стихотворений, написанных на русском языке. Сейчас семья готовит их к публикации. Об этом рассказала ТАСС Анна Овдиенко - невеста сына Видова, Сергея. Последние два года она помогала Видову разбирать и упорядочивать его рукописный поэтический архив - отделять законченное от недоделанного, восстанавливать хронологию, намечать контуры тематического деления стихов.

Интерактивный проект

Теперь, на ее взгляд, эта работа окончена "примерно на 60%". Как скоро она может быть полностью завершена, пока не ясно. Окончательно не решено и то, в каком формате стихи будут опубликованы.

Смотрите также
Олег Видов

Биография Олега Видова

"Сейчас мы как раз пытаемся себе представить, как все это в конечном счете может выглядеть, - сказала Овдиенко. - С учетом современных технологий мы бы хотели сделать интерактивный веб-сайт, где в том числе была бы и поэзия, и интервью. Может быть, попросим его друзей - актеров, режиссеров и вообще тех, кто его помнит и любит, - читать эти стихи".

"Наверное, как часть целого проекта будет какой-то тираж и именно печатного издания, книги, но не знаю, насколько большой", - продолжала собеседница. На вопрос о том, где планируется издавать книгу, она ответила: "Наверное, попробуем и здесь, и там (в США и в РФ. - Прим. корр.)".

О чем думал и писал Видов

Писал Видов, по словам его помощницы, как о "вечном, философском", включая "свободу и рабство", так и о бытовых житейских проблемах, вплоть до "бюрократии, чиновников - и в кино, и в целом в государственной системе". Вообще "увлекался политикой, писал о сложных временах, которые были в Советском Союзе, писал о своем побеге" из СССР, уточнила она. Любил природу, живой мир, писал и об этом, "в том числе о своем родном Подмосковье", рассказала Овдиенко. Вообще думал и писал в основном о России.

"Очень много писал о своей семье - о матери, о тете, которые его растили", - продолжала собеседница. Писал стихотворения для своего внука Самуила, Семы, с которым "у них были очень трогательные отношения". "Писал о кино, о коллегах и фанатах", - сказала помощница Видова, отметив, что "несколько его интересных стихотворений посвящены Высоцкому". "Конечно, много писал о женщинах, о любви", - добавила она.

В то же время, по ее словам, наряду с философскими и лирическими присутствовали в стихах и шутливые ноты. Как она рассказала, Видов мог "написать шуточный тост и произнести его, скажем, с грузинским акцентом".

"За бессмертный рубеж"

Писал он и песни, причем нередко о казаках. По словам Овдиенко, Видов сам подбирал к ним музыку, музицируя дома на рояле. В ходе последней семейной поездки в Израиль исполнял там свои песни на концертах.

На прощальном буклете памяти Видова, напечатанном к его похоронам, были помещены его стихи "Все мы - белые искры...". Речь в них о том, чтобы пробиваться "к нежности", любви к людям даже в полете "за бессмертный рубеж".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал
8
Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в Петербурге
2
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
3
930 лет ожидания: мощи Николая Чудотворца в течение дня доставят в Россию
4
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
5
Хлопнули дверью: российские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира
6
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
7
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
Темы дня
Загрузка...
Реклама