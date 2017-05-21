Портал: триллер "Чужой: Завет" лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам выходных

Шведский хоккеист Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мираСпорт 22 мая, 1:16
Первая турецкая: "Фенербахче" выиграл баскетбольную ЕвролигуСпорт 22 мая, 1:11
Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:59
"Питтсбург" разгромил "Оттаву" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛСпорт 22 мая, 0:52
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккеюСпорт 22 мая, 0:48
Тренер "Фенербахче" Обрадович заявил, что завершит карьеру, когда утратит страсть к игреСпорт 22 мая, 0:35
Чемпионат мира по хоккею в Париже и Кельне стал вторым по посещаемости в истории турнираСпорт 22 мая, 0:24
Исполком РФС обсудит подготовку сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 22 мая, 0:16
Главный тренер "Олимпиакоса" заявил, что гордится игрой своих баскетболистов в ЕвролигеСпорт 22 мая, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Триллер режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет" лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам выходных (18-21 мая), в кассе ленты 251,7 млн рублей. Такие неофициальные и предварительные данные привел сегодня крупнейший портал об индустрии кино kinobusiness.com.
На втором месте находится лента "Меч короля Артура" Гая Ричи с 145,6 млн рублей, тройку лидеров замыкает супергеройский фильм Джеймса Ганна "Стражи галактики. Часть 2", в его кассе 95,8 млн.
Новая картина Валерия Тодоровского "Большой" опустилась на четвертую позицию, прирост кассы, по данным портала, составил 51,4 млн рублей. Пятую строчку рейтинга занимает мультфильм Тоби Генкеля "Трио в перьях" с 32,5 млн рублей кассовых сборов.