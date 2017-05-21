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Портал: триллер "Чужой: Завет" лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам выходных

Культура
21 мая, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

На втором месте находится лента Гая Ричи "Меч короля Артура", на третьем - фильм Джеймса Ганна "Стражи галактики. Часть 2"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Триллер режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет" лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам выходных (18-21 мая), в кассе ленты 251,7 млн рублей. Такие неофициальные и предварительные данные привел сегодня крупнейший портал об индустрии кино kinobusiness.com.

На втором месте находится лента "Меч короля Артура" Гая Ричи с 145,6 млн рублей, тройку лидеров замыкает супергеройский фильм Джеймса Ганна "Стражи галактики. Часть 2", в его кассе 95,8 млн.

Новая картина Валерия Тодоровского "Большой" опустилась на четвертую позицию, прирост кассы, по данным портала, составил 51,4 млн рублей. Пятую строчку рейтинга занимает мультфильм Тоби Генкеля "Трио в перьях" с 32,5 млн рублей кассовых сборов.

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