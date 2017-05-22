Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Севастополе стартует Международный кинофорум "Золотой Витязь"

Культура
22 мая, 0:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

На форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях: игровые документальные и анимационные фильмы, анимационные фильмы, фильмы для детей, телефильмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. XXVI Международный кинофорум "Золотой Витязь" начнет работу в Севастополе 22 мая. Форум соберет участников из 28 стран мира, а фильмом открытия фестиваля станет картина выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути", где главные роли исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.

На форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях, это игровые документальные и анимационные фильмы, анимационные фильмы, фильмы для детей, телефильмы. В каждой из номинаций лучшим режиссерам вручат призы фестиваля - статуэтки "золотого", "серебряного" и "бронзового" витязей. Ранее президент кинофорума народный артист России Николай Бурляев объявил о том, что высшую награду "Золотого витязя" - золотую медаль имени Сергея Бондарчука решено вручить Эмиру Кустурице.

Почетными гостями кинофорума в этом году станут актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, киноведы: Ольга Кабо, Сергей Моховиков, Елена Захарова, Владимир Гостюхин, Инга Шатова, Сергей Шакуров, Людмила Чурсина, югославский киноактер Гойко Митич, вице-президент кинофорума, известная актриса и общественный деятель из Сербии Ивана Жигон.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Русском академическом драматическом театре им. Луначарского. Продлится кинофорум до 31 мая.

Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписало бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" становится генеральным провайдером культурных программ города, после подписания договора кинофорум регулярно проводится в Севастополе.

Помимо этого, "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
18
Звезды оперы и джазовый оркестр: в Москве прошел юбилейный Венский бал
8
Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
3
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
4
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
7
В России отмечают День Победы по еврейскому календарю
Темы дня
Загрузка...
Реклама