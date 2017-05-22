В Севастополе стартует Международный кинофорум "Золотой Витязь"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. XXVI Международный кинофорум "Золотой Витязь" начнет работу в Севастополе 22 мая. Форум соберет участников из 28 стран мира, а фильмом открытия фестиваля станет картина выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути", где главные роли исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.
На форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях, это игровые документальные и анимационные фильмы, анимационные фильмы, фильмы для детей, телефильмы. В каждой из номинаций лучшим режиссерам вручат призы фестиваля - статуэтки "золотого", "серебряного" и "бронзового" витязей. Ранее президент кинофорума народный артист России Николай Бурляев объявил о том, что высшую награду "Золотого витязя" - золотую медаль имени Сергея Бондарчука решено вручить Эмиру Кустурице.
Почетными гостями кинофорума в этом году станут актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, киноведы: Ольга Кабо, Сергей Моховиков, Елена Захарова, Владимир Гостюхин, Инга Шатова, Сергей Шакуров, Людмила Чурсина, югославский киноактер Гойко Митич, вице-президент кинофорума, известная актриса и общественный деятель из Сербии Ивана Жигон.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Русском академическом драматическом театре им. Луначарского. Продлится кинофорум до 31 мая.
Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписало бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" становится генеральным провайдером культурных программ города, после подписания договора кинофорум регулярно проводится в Севастополе.
Помимо этого, "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России.