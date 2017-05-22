Группа Metallica завоевала премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" года

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американский коллектив Metallica завоевал премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" года. Об этом стало известно в воскресенье вечером в ходе торжественной церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards, которая состоялась в Лас-Вегасе (штат Невада).

Таким образом созданная еще в 1981 году группа вновь стала лауреатом премии Billboard спустя почти 20 лет. Предыдущая награда журнала была вручена музыкантам еще в 1999 году.

Нынешний, последний альбом группы под названием "Hardwired…To Self Destruct" был выпущен осенью прошлого года. 18 ноября альбом впервые появился на лидирующей строчке в рейтинге двухсот наиболее популярных песен по версии Billboard, поскольку за первую неделю было продано сразу 282 тыс. его копий.

Чуть позже новая пластинка Metallica возглавила музыкальные чарты в 57 странах мира, а песня "Hardwired" из этого альбома была номинирована на премию Grammy как "Лучшая рок-песня".

В ходе церемонии группа Twenty One Pilots выиграла номинацию "Лучшая песня в стиле рок" за сингл "Heathens". Американский певец Джастин Тимберлейк стал лауреатом премии в категории "Самая продаваемая песня" за композицию "Can’t Stop The Feeling!" Она же победила и в номинации "Лучшая песня для радио".